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Волейболистка на Левски с първи трансфер в чужбина

  • 1 авг 2026 | 15:35
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Волейболистка на Левски с първи трансфер в чужбина

Младата волейболистка на вицешампиона Левски София Мария Златанова осъществи първи трансфер в чужбина. 19-годишната посрещачка ще играе за румънския Корона (Брашов), обявиха официално от клуба.

Златанова прекара последните две години при "сините", а преди това игра 4 години за ЦСКА. За това време тя е била 5 пъти сребърна и бронзова медалистка в женската Демакс+ лига и има 5 финала за Купата на България. 190-сантиметровата състезателка е била част от девическите национални гарнитури, а тази година беше в т.нар. "Б" отбор на България, воден от Драган Нешич.

Отборът на Корона (Брашов), за който ще продължи да се изявява и българската разпределителка Мирела Шахпазова, завърши на 4-о място в румънската Дивизия А1 и ще играе в третия по сила европейски клубен турнир "Чалъндж къп".

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