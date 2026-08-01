И Дарина Нанева пропуска Европейското първенство

Мирослава Паскова е в процес на възстановяване след операцията

Централната блокировачка на женския национален отбор на България Дарина Нанева отпада от състава за предстоящото Европейско първенство поради контузия.

След проведени лекарски прегледи и образна диагностика бе установено възпаление в областта на кръста, което причинява дискомфорт на състезателката. По препоръка на медицинския екип Нанева трябва да премине през период на възстановяване и почивка в следващите две седмици, което няма да ѝ позволи да се включи своевременно в подготовката и участието на националния отбор на шампионата.

След разговор между Дарина Нанева, селекционера Марчело Абонданца и треньорския щаб бе взето решение състезателката да бъде освободена от лагер-сбора на националния отбор, за да се съсредоточи върху своето възстановяване.

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В същото време друга от националките на България - Мирослава Паскова, вече премина успешно операция на лявото коляно, извършена след края на участието на националния отбор в Лигата на нациите. След оперативната интервенция Паскова посети хотела на националния отбор, за да бъде заедно със съотборничките си и да им пожелае успех в подготовката за Европейското първенство.

Въпреки здравословните проблеми Паскова остана до последно на разположение на националния отбор и изигра двубоите от VNL, демонстрирайки професионализъм, отдаденост и силен характер.

Българска федерация по волейбол пожелава на Дарина Нанева и Мирослава Паскова бързо и пълно възстановяване и очаква двете състезателки отново да се завърнат на игрището възможно най-скоро.

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