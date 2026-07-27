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Де Джорджи обяви състава за финалите на VNL, Микиелето остава в Италия

  • 27 юли 2026 | 12:48
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Националният отбор на Италия ще се изправи срещу САЩ на 30 юли от 10:00 часа. българско време. Селекционерът Фердинандо Де Джорджи определи групата от 14 състезатели за финалния турнир в Нинбо, като Алесандро Микиелето остава в Италия, за да се възстановява.

Започна обратното броене за мъжкия национален отбор на Италия преди финалите на Волейболната лига на нациите за 2026 г., които ще се проведат от 29 юли до 2 август. След тренировъчния лагер в Токио, волейболистите, водени от Фердинандо Де Джорджи, пристигнаха в Китай, където ще се подготвят в спортния и арт център „Бейлун“.

Във вторник, 28 юли, са предвидени предварителните процедури и официалната пресконференция от 9:00 часа местно време, на която от името на Италия ще присъства Юри Романо.

„Адзурите“, които завършиха на второ място в миналогодишното издание на турнира, проведено отново в Нинбо, ще се изправят срещу САЩ в четвъртфинален сблъсък. Победителят от тази двойка ще срещне на полуфинал един измежду Китай и Япония.

Американският тим е воден от легендарния Карч Кирали. За Италия това ще бъде първият и решаващ мач от елиминационната фаза на турнира, в който няма право на грешка.

Алесандро Микиелето продължава възстановяването си във „Виола Парк“
Алесандро Микиелето продължава възстановяването си във „Виола Парк“

Алесандро Микиелето няма да бъде част от състава за финалите. Посрещачът ще продължи своята възстановителна програма от 29 юли до 4 август в комплекса „Виола Парк“ в Баньо а Риполи. Той ще бъде под наблюдението на координатора на медицинския щаб Пиеро Бенели и физиотерапевта Себастиано Ченчини.

Съставът на Италия от 14 играчи за финалите:

Разпределители:
6. Симоне Джанели
8. Рикардо Сбертоли

Диагонали:
16. Юри Романо
23. Алесандро Боволента

Посрещачи:
9. Франческо Сани
12. Матия Ботоло
15. Даниеле Лавия
17. Лука Поро

Централни блокировачи:
14. Джанлука Галаси
18. Джовани Сангуинети
19. Роберто Русо
20. Пардо Мати



Либера:
4. Габриеле Лауренцано
7. Фабио Балазо

Щаб:
Фердинандо Де Джорджи (старши треньор)
Роберто Чамара (помощник-треньор)
Марко Меони (асистент)
Оскар Берти (кондиционен треньор)
Франческо Ланцани (лекар)
Фабио Росин (физиотерапевт)
Иван Контрарио (статистик)
Джакомо Джирето (тийм мениджър).

Програма на финалите (българско време)

Четвъртфинали, 29 юли

09:00 ч.: Словения – Турция 13:30 ч.: Япония – Китай

Четвъртфинали, 30 юли

09:00 ч.: Италия – САЩ 13:30 ч.: Полша – Украйна

Полуфинали, 1 август

09:00 ч.: Полуфинал 1 13:30 ч.: Полуфинал 2

Финали, 2 август

09:00 ч.: Мач за 3-то/4-то място 13:30 ч.: Мач за 1-во/2-ро място

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