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Алесандро Микиелето продължава възстановяването си във „Виола Парк“

  • 21 юли 2026 | 17:17
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Алесандро Микиелето продължава възстановяването си във „Виола Парк“

Докато мъжкият национален отбор на Италия, воден от Фердинандо Де Джорджи, е на лагер в Токио в подготовка за финалния турнир на Лигата на нациите, Алесандро Микиелето ще продължи своята възстановителна програма във „Виола Парк“ в Бано а Риполи до 27 юли.

Щабът, който ще помага на посрещача на „адзурите“, ще включва Пиеро Бенели (координатор на медицинския екип) и Себастиано Ченчини (физиотерапевт).

Алесандро Микиелето: Не знам дали ще играя в Евроволей, но се надявам да мога
Алесандро Микиелето: Не знам дали ще играя в Евроволей, но се надявам да мога

Пресслужбата на италианската федерация не предостави повече подробности, ограничавайки се само с тази кратка информация. Последната новина относно завръщането към тренировки на двукратния световен шампион дойде от негово интервю за телевизия РАИ по време на приятелския мач на Италия срещу Аржентина. В него нападателят на Итас Трентино сподели за напредъка, който е постигнал в последно време след подновяването на заниманията си.

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