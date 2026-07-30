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1/4-финал №3 в Лигата на нациите: Италия 0:2 САЩ! Следете мача ТУК!

  • 30 юли 2026 | 11:00
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Световните шампиони от Италия губят от бронзовите медалисти от Олимпийските игри в Париж 2024 от САЩ с 0:1 (22:25) в 1/4-финал №3 в Лигата на нациите, който се играе в Нинбо (Китай).

Атака на Тейлър Ейвъръл в центъра и САЩ поведе със 8:6 в началото на двубоя. Ас на Тейлър Ейвъри и 10:6. Грешка на Тейлър Ейвъри и Италия намали до 15:17. Матия Ботоло съумя да изравни резултата при 17:17. Ас на Мика Кристенсън и САЩ поведе с 19:17. Атака на Юри Рамоно намали разликата само на точка при 20:21. Атака на Ийтън Чемплин донесе успеха на американците в първата част с 25:21.

Блокада на Дейк Хейнс и САЩ поведе с 6:4 в началото на втората част. Нова блокада на Дейв Хейнс и 7:4 за американците. Фердинандо Де Джорджи взе прекъсване за Италия. Ас на Джейк Хейнс и американците поведоха с 9:6. Ас на Джовани Сангуинети и 8:9. Ийтън Чемплин атакува по диагонала от зона 4 и 11:8. Ас на Матю Андерсън и САЩ дръпна с 12:8. Нов таймаут за Фердинандо Де Джорджи и Италия. Нов ас на Матю Андерсън и 13:8. Ас на Ийтън Чемплин и САЩ поведе със 17:11. Ас на Лука Поро и "адзурите" намалиха до 15:18. Матю Андерсън атакува над блокадата за 20:15. Блокада на Пардо Мати и 19:22. Ийтън Чемплин атакува по острия диагонал от зона 4 за 23:19. Атака над блокадата от зона 2 по диагонала на Джейк Хейнс и геймбол за САЩ при 24:19. Мерик МакХенри атакува през центъра и САЩ спечели втората част с 25:21.

ИТАЛИЯ - САЩ 0:2 (22:25, 21:25)
ИТАЛИЯ: Симоне Джаснели, Юри Романо, Матия Ботоло, Даниеле Лавия, Пардо Мати, Джовани Сангуинети - Фабио Балазо-либеро (Лука Поро)
Старши треньор: ФЕРДИНАНДО ДЕ ДЖОРДЖИ
САЩ: Мика Кристенсън, Джейк Хейнс, Матю Андерсън, Ийтън Чемплин, Тейлър Ейвърил, Мерик МакХенри - Ерик Шоджи-либеро (Купър Робинсън)
Старши треньор: КАРЧ КИРАЛИ.

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