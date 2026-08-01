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Юха Канкунен приветства новия промоутър и веднага му даде трудна задача

  • 1 авг 2026 | 14:14
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Юха Канкунен приветства новия промоутър и веднага му даде трудна задача

Международната автомобилна федерация (ФИА) потвърди, че промоутърът на Световния рали шампионат (WRC) e придобит от „Космобилис“ и „Парк Скуеър Кепитъл“, като новият собственик купува и търговските права на световния и европейския рали шампионати. Двете страни потвърдиха, че сделката е "дългосрочна", без да уточняват, но се смята, че договорът е за 25 години.

В своето изявление ФИА определи споразумението като „най-голямата търговска сделка в историята на Световния рали шампионат и Европейския рали шампионат“. Въпреки това не бяха предоставени подробности относно продължителността на договора.

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Новината дойде в доста необичаен момент – докато все още се провеждаше последният за петък етап на рали „Финландия“, суперспециалният „Харю“.

Опитният мениджър в моторните спортове Ерик Булие, най-известен с кариерата си във Формула 1, е назначен за нов главен изпълнителен директор на промоутъра на WRC.

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„Това е добре. Познавам го отдавна от Формула 1, но и от други места - коментира заместник-директорът на отбора на Тойота Юха Канкунен. - Сега трябва да запретне ръкави и да се захваща за работа. Първият приоритет е да се подредят календарите и новите правилници."

„В този смисъл моментът е добър, защото сега някой трябва да започне да върши работа. В действителност вече малко закъсняхме. Тези неща трябваше да бъдат решени много по-рано“, добави той.

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Въпреки че Канкунен научил за новината от журналисти, той призна, че тя не е била пълна изненада за него.

„Седяхме един срещу друг на вечерята при кмета и вече имах усещането, че нещо подобно може да се случи, защото той ми задаваше много различни въпроси. Той е умен човек и е много лесно да се разговаря с него“, спомня си Канкунен.

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На въпрос дали смята назначението за положително развитие, отговорът му беше категоричен.

„Разбира се, че е. Ако не искаме този спорт да изчезне, тогава нещо трябва да се направи“, заяви Канкунен.

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Снимки: Sportal.bg

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