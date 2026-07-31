Ожие води във Финландия, Фурмо срещу Паяри за второто място

Световният шампион Себастиен Ожие (Тойота) е начело в рали “Финландия”, 10 кръг от Световния рали шампионат след четирите сутрешни отсечки днес. Ожие спечели първия етап днес - “Лаукаа 1” (18,16 км) и свали от първото място Адриен Фурмо (Хюндай), който беше най-бърз в суперспециалния етап вчера в Юваскила. След това Ожие спечели и третата отсечка за деня - “Сиданмаа 1” (19,04 км), както и последния етап преди обедния сервиз “Хохо 1” (9,55 км) и има аванс от 5,3 секунди на върха на класирането.

Втори е Фурмо, който в “Сиданмаа 1” беше изместен от втората позиция от Сами Паяри (Тойота), но в “Хоро 1” успя да си върне втората позиция, на 2,7 секунди пред победителя от рали “Естония”.

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В последната сутрешна отсечка с две места напред, до 4-ата позиция изскочи Оливър Солберг (Тойота), който е на 11,8 секунди зад Ожие и има 2,3 секунди аванс пред водача в WRC Елфин Еванс (Тойота), а топ 6 допълва Такамото Кацута (Тойота), на 27,4 от Ожие.

В “Хохо 1”, на 7,3 километра след старта спря Тиери Нювил (Хюндай), който излезе извън пътя след един скок, но белгиецът успя да продължи и завърши етапа на 1.45 минути от Ожие. Преди тази отсечка Нювил заемаше 4-ото място, само на 1 секунда от Нювил и Паяри в топ 3. Третият пилот на Хюндай Есапека Лапи катастрофира в “Сиданмаа 1”, след като катастрофира на 800 след старта на отсечката, като той и навигаторката му Ени Малконен са невредими.

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Снимки: Gettyimages