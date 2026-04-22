Бивш шеф във Формула 1 става промоутър на WRC

Търсенето на нов промоутър на Световния рали шампионат (WRC) е приключило, твърдят различни източници от ФИА и от спорта, като се очаква обявяването на новия промоутър на WRC да стане утре.

Настоящият промоутър на WRC - германската компания WRC Promoter, активно търси купувач на бизнеса си от октомври 2024. В края на миналата година Международната автомобилна федерация (ФИА) обяви, че също се включва в търсенето на нов промоутър.

Според Dirtfish, новият собственик на търговските права на Световния рали шампионат ще е инвестиционна група, водена от Ерик Булие - бившият шеф на Рено, Лотус и Макларън във Формула 1.

Французинът беше начело на Рено и след това на Лотус между 2010 и 2013, а от 2014 до 2018 беше състезателен директор на Макларън.

Изданието твърди, че срокът на договора с новия промоутър ще е 25 години и сделката ще е до 2051, за да има възможност WRC да бъде изграден като още по-успешен от търговска гледна точка шампионат.

Компанията WRC Promoter е собственост на компанията за енергийни напитки Ред Бул и германската инвестиционна компания KW 25. През есента на 2024 година се появиха информации, че цената на търговските права и компанията е около 500 милиона евро.

Снимки: Gettyimages