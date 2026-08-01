Любо Ганев: Управителният съвет ще вземе решение, което е в неговите правомощия

Българската федерация по волейбол (БФВ) разпространи своята официална позиция относно отсъствието на Калина Венева от лагера на националния отбор за жени. Българките се подготвят в София за участие на Евро 2026 под ръководството на селекционера Марчело Абонданца.

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Венева е заявила, че има натрупана умора и изпитва необходимост от третиране на натрупани контузии и няма да бъде на разположение на тима. От БФВолейбол са категорични, че неявяването на състезателката не е съгласувано с ръководството на тима.

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“В договора на състезателката пише: “Трябва да се явява на лагери. Трябва да се явява на подготовка, когато е повикана”. Всеки състезател играе в клубно първенство. Решението да отиде в чужбина е лично нейно и на нейните родители. Не е на никой друг. Ще докладваме тези всички проблеми, защото освен нея тази година имаме и Мария Колева, която се самоотлъчи от лагера. Управителният съвет ще вземе решение, което е в неговите правомощия съгласно Дисциплинарния правилник, който Българската федерация по волейбол има”, заяви президентът на БФ Волейбол Любо Ганев пред Нова телевизия.

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