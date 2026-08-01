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  3. Любо Ганев: Управителният съвет ще вземе решение, което е в неговите правомощия

Любо Ганев: Управителният съвет ще вземе решение, което е в неговите правомощия

  • 1 авг 2026 | 13:08
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Българската федерация по волейбол (БФВ) разпространи своята официална позиция относно отсъствието на Калина Венева от лагера на националния отбор за жени. Българките се подготвят в София за участие на Евро 2026 под ръководството на селекционера Марчело Абонданца.

Марчело Абонданца обяви разширения състав на България за Евроволей 2026
Марчело Абонданца обяви разширения състав на България за Евроволей 2026

Венева е заявила, че има натрупана умора и изпитва необходимост от третиране на натрупани контузии и няма да бъде на разположение на тима. От БФВолейбол са категорични, че неявяването на състезателката не е съгласувано с ръководството на тима.

Федерацията обясни защо Калина Велева не е в националния отбор
Федерацията обясни защо Калина Велева не е в националния отбор

“В договора на състезателката пише: “Трябва да се явява на лагери. Трябва да се явява на подготовка, когато е повикана”. Всеки състезател играе в клубно първенство. Решението да отиде в чужбина е лично нейно и на нейните родители. Не е на никой друг. Ще докладваме тези всички проблеми, защото освен нея тази година имаме и Мария Колева, която се самоотлъчи от лагера. Управителният съвет ще вземе решение, което е в неговите правомощия съгласно Дисциплинарния правилник, който Българската федерация по волейбол има”, заяви президентът на БФ Волейбол Любо Ганев пред Нова телевизия.

Петя Венева: Като родители имаме право аргументирано да откажем участието на Калина
Петя Венева: Като родители имаме право аргументирано да откажем участието на Калина
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