Марчело Абонданца обяви разширения състав на България за Евроволей 2026

Женският национален отбор ще изиграе две контроли срещу Нидерландия преди Европейското първенство. Треньорът Марчело Абонданца готви тима в София, а от 2 август заминава за Самоков. Лагерът там ще продължи до 14-и, когато българките заминават за Нидерландия. Приятелските мачове са в следващите два дни.
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Абонданца определи група от 18 състезателки, които са на подготовка.
Прави впечатление сериозни отсъствия в тима ни.
Отсъствието на Борислава Съйкова, която се представи най-постоянно от всички националки в Лигата на нациите. Извън състава е и Мирослав Паскова, която се подложи на операция на коляното. Мария Колева съща е извън тима на Марчело Абонданца.
Виктория Нинова, Калена Венева и Мерелин Николова също не попаднаха в отбора ни, който ще се готви за Евроволей 2027.
Разпределителки:
Маргарита Гунчева
Лора Славчева
Димана Иванова
Диагонали:
Микаела Стоянова
Ива Дудова
Моника Кръстева
Централни блокировачки:
Елена Коларова
Боряна Ангелова
Дарина Нанева
Мария Кривошийска
Кая Николова
Посрещачки:
Александра Китипова
Габриела Жекова
Александра Миланова
Цветелина Илиева
Емилета Рачева
Либера:
Жана Тодорова
Мила Пашкулева.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google