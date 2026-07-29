Марчело Абонданца обяви разширения състав на България за Евроволей 2026

Женският национален отбор ще изиграе две контроли срещу Нидерландия преди Европейското първенство. Треньорът Марчело Абонданца готви тима в София, а от 2 август заминава за Самоков. Лагерът там ще продължи до 14-и, когато българките заминават за Нидерландия. Приятелските мачове са в следващите два дни.

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Абонданца определи група от 18 състезателки, които са на подготовка.

Прави впечатление сериозни отсъствия в тима ни.

Отсъствието на Борислава Съйкова, която се представи най-постоянно от всички националки в Лигата на нациите. Извън състава е и Мирослав Паскова, която се подложи на операция на коляното. Мария Колева съща е извън тима на Марчело Абонданца.

Виктория Нинова, Калена Венева и Мерелин Николова също не попаднаха в отбора ни, който ще се готви за Евроволей 2027.

Разпределителки:

Маргарита Гунчева

Лора Славчева

Димана Иванова

Диагонали:

Микаела Стоянова

Ива Дудова

Моника Кръстева

Централни блокировачки:

Елена Коларова

Боряна Ангелова

Дарина Нанева

Мария Кривошийска

Кая Николова

Посрещачки:

Александра Китипова

Габриела Жекова

Александра Миланова

Цветелина Илиева

Емилета Рачева

Либера:

Жана Тодорова

Мила Пашкулева.

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