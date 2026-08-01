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  3. Петя Венева: Като родители имаме право аргументирано да откажем участието на Калина

Петя Венева: Като родители имаме право аргументирано да откажем участието на Калина

  • 1 авг 2026 | 12:55
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Българската федерация по волейбол (БФВ) разпространи своята официална позиция относно отсъствието на Калина Венева от лагера на националния отбор за жени. Българките се подготвят в София за участие на Евро 2026 под ръководството на селекционера Марчело Абонданца.

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Венева е заявила, че има натрупана умора и изпитва необходимост от третиране на натрупани контузии и няма да бъде на разположение на тима.

От БФ Волейбол са категорични, че неявяването на състезателката не е съгласувано с ръководството на тима.

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Федерацията обясни защо Калина Велева не е в националния отбор

“Тя няма как 12 месеца да е активна, психически и физически. На нея и предстои заминаване за Италия. Едно от най-силните първенства. За нея ще е изключително важно тя да отиде по-рано, за да може да се адаптира. Да започне да тренира с отбора. Ние като родители имаме право аргументирано да откажем нейното участие, ако Калина Венева е включена в друга възрастова група, а не в нейната”, заяви майката на Калина Венева - Петя Венева пред Нова телевизия, която е и треньор ЦПВК.

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Световните шампионки Дарина Нанева и Калина Венева ще се изявяват само в женския тим
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