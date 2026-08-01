Петя Венева: Като родители имаме право аргументирано да откажем участието на Калина

Българската федерация по волейбол (БФВ) разпространи своята официална позиция относно отсъствието на Калина Венева от лагера на националния отбор за жени. Българките се подготвят в София за участие на Евро 2026 под ръководството на селекционера Марчело Абонданца.

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Венева е заявила, че има натрупана умора и изпитва необходимост от третиране на натрупани контузии и няма да бъде на разположение на тима.

От БФ Волейбол са категорични, че неявяването на състезателката не е съгласувано с ръководството на тима.

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“Тя няма как 12 месеца да е активна, психически и физически. На нея и предстои заминаване за Италия. Едно от най-силните първенства. За нея ще е изключително важно тя да отиде по-рано, за да може да се адаптира. Да започне да тренира с отбора. Ние като родители имаме право аргументирано да откажем нейното участие, ако Калина Венева е включена в друга възрастова група, а не в нейната”, заяви майката на Калина Венева - Петя Венева пред Нова телевизия, която е и треньор ЦПВК.

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