Красимир Георгиев остава в Румъния, но сменя Стяуа с Рапид

Бившият български национал Красимир Георгиев официално ще продължи кариерата си в румънския Рапид (Букурещ).

Клубът представи 205-сантиметровия централен блокировач като едно от новите си попълнения за сезон 2026/27, с което подсилва играта си на блокада. 31-годишният волейболист пристига в Рапид от градския съперник Стяуа, чийто екип носеше през миналата година. Така Георгиев остава в румънското първенство.

Българинът има богат международен опит, като през кариерата си е играл за ЦСКА, Нефтохимик 2010 (Бургас) и Хебър (Пазарджик) в България, както и за ПАОК (Гърция), Равена (Италия), Рен и Кан (Франция), Аркада (Галац) и Стяуа. От клуба акцентират върху силната му блокада, интелигентната игра на мрежата и натрупания опит на най-високо европейско ниво. Георгиев има и сериозен стаж в националния отбор на България, с който е участвал в редица международни турнири, в това число и Лигата на нациите през 2025-а година.

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