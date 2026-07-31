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Полша ще бъде домакин на световното клубно първенство за мъже

  • 31 юли 2026 | 20:22
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Полша ще бъде домакин на световното клубно първенство за мъже

Световното клубно първенство за мъже през тази година ще се проведе в полския град Ченстохова през декември, съобщава известният местен блогър и журналист Якуб Балцержак.

Това ще бъде третият път, в който Полша ще бъде домакин на престижния турнир. През 2017-а година мачовете се проведоха в Лодз, Ополе и Краков, а през 2018-а градовете домакини бяха Ченстохова, Плоцк и Жешув.

След възстановяването на турнира през 2009-а година тя се е провеждала в Катар (2009–2012), Бразилия (2013–2016, 2019–2022, 2024–2025) и Индия (2023).

В новата история на турнира шампиони са ставали Тренто (2009–2012, 2018), Сада (Крузейро) (2013, 2015, 2016, 2021, 2024), Белогорие (Белгород) (2014), Зенит (Казан) (2017), Кучине Лубе (Чивитанова) (2019) и Перуджа (2022, 2023, 2025).

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