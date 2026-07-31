Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Радостина Маринова премина в Алба Блаж

Радостина Маринова премина в Алба Блаж

  • 31 юли 2026 | 21:33
  • 620
  • 1
Радостина Маринова премина в Алба Блаж

Българската националка Радостина Маринова официално бе представена като ново попълнение на румънския Волей (Алба Блаж).

27-годишната волейболистка ще защитава цветовете на вицешампиона на Румъния, след като направи силен сезон с Динамо (Букурещ), където завърши като най-резултатната състезателка на отбора.

В богатата си кариера Ради Маринова е носила екипите на Казанлък Волей, Берое (Стара Загора), Лонг Бийч Стейт (САЩ), френските Еврьо, Пари Сен Клу и Кан, както в италианския гранд Нумия Веро Волей (Милано) и Джакарта Ливин Мандири (Индонезия).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Всички 13 клуба подадоха документи за Висшата лига

Всички 13 клуба подадоха документи за Висшата лига

  • 31 юли 2026 | 14:46
  • 607
  • 0
Венцислав Рагин отново ще играе за Добруджа

Венцислав Рагин отново ще играе за Добруджа

  • 30 юли 2026 | 17:59
  • 1286
  • 0
Дунав продължава със селекцията за новия сезон

Дунав продължава със селекцията за новия сезон

  • 30 юли 2026 | 17:56
  • 1383
  • 0
Лора Китипова: Националният отбор е затворена тема за мен

Лора Китипова: Националният отбор е затворена тема за мен

  • 30 юли 2026 | 17:52
  • 1938
  • 2
Симеон Николов: Избрах Лубе, за да побеждавам!

Симеон Николов: Избрах Лубе, за да побеждавам!

  • 30 юли 2026 | 17:41
  • 2404
  • 2
Пламен Шекерджиев продължава кариерата си в Сърбия

Пламен Шекерджиев продължава кариерата си в Сърбия

  • 30 юли 2026 | 17:41
  • 1259
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 2:1 Арда, изгониха бранител на домакините

ЦСКА 1948 2:1 Арда, изгониха бранител на домакините

  • 31 юли 2026 | 22:40
  • 11300
  • 23
ЦСКА засега също без фенове за мача с Макаби заради изцепките на израелците

ЦСКА засега също без фенове за мача с Макаби заради изцепките на израелците

  • 31 юли 2026 | 22:13
  • 4084
  • 1
Готвят се нови големи промени в Левски, всичко ще се официализира на 14 септември

Готвят се нови големи промени в Левски, всичко ще се официализира на 14 септември

  • 31 юли 2026 | 18:02
  • 30079
  • 123
Славия и Локомотив (Сф) продължават без победа в efbet Лига след люто дерби на "Александър Шаламанов"

Славия и Локомотив (Сф) продължават без победа в efbet Лига след люто дерби на "Александър Шаламанов"

  • 31 юли 2026 | 20:56
  • 23080
  • 33
Венци Стефанов: Убеждават ме, че сред тях няма наркозависими, посочих двама да ги проверим, а те избягаха

Венци Стефанов: Убеждават ме, че сред тях няма наркозависими, посочих двама да ги проверим, а те избягаха

  • 31 юли 2026 | 21:41
  • 6424
  • 10
Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

Любопитно! Ето колко публика събраха Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 в Европа

  • 31 юли 2026 | 15:43
  • 36344
  • 171