Радостина Маринова премина в Алба Блаж

Българската националка Радостина Маринова официално бе представена като ново попълнение на румънския Волей (Алба Блаж).

27-годишната волейболистка ще защитава цветовете на вицешампиона на Румъния, след като направи силен сезон с Динамо (Букурещ), където завърши като най-резултатната състезателка на отбора.

В богатата си кариера Ради Маринова е носила екипите на Казанлък Волей, Берое (Стара Загора), Лонг Бийч Стейт (САЩ), френските Еврьо, Пари Сен Клу и Кан, както в италианския гранд Нумия Веро Волей (Милано) и Джакарта Ливин Мандири (Индонезия).

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