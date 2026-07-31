Монтана запазва бразилски център и млад посрещач

Бразилският централен блокировач Бруно Рубо остава в отбора на Монтана за четвърти пореден сезон, обявиха официално от клуба.

32-годишният Рубо дойде в тима през 2023/2024 и в края на сезона попадна в Идеалния отбор на първенство. Заедно с Монтана през сезон 2024/2025 Рубо игра на финала за Купата на България.

За втора година в Монтана продължава и младият посрещач Николай Стефанов. Преди това 22-годишният Стефанов, който е юноша на Левски София, е играл и за Пирин (Разлог).

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