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Черно море се отказа, WINBET Супер Волей остава с 11 отбора за новия сезон

  • 31 юли 2026 | 20:05
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11 ще бъдат отборите през новия сезон в WINBET Супер Волей. Причината е, че Черно море (Варна) уведоми официално НВЛ-мъже днес, че няма да участва в елитната ни група. Това означава, че отборите, които трябваше да играят с "моряците" в редовния сезон ще почиват в съответния кръг.

Шампионатът стартира в уикенда 23-26 октомври, а в първия кръг варненци трябваше да посрещнат Дунав (Русе).

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"Много са мотивите за решението, но е коректно клубът да ги коментира. Програмата ще бъде коригирана и в рамките на следващата седмица ще бъде на разположение на клубовете от WINBET Супер Волей", заяви оперативният директор на НВЛ-мъже Христо Апостолов.

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