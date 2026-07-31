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Федерацията обясни защо Калина Велева не е в националния отбор

  • 31 юли 2026 | 17:22
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Федерацията обясни защо Калина Велева не е в националния отбор

Българската федерация по волейбол (БФВ) разпространи своята официална позиция относно отсъствието на Калина Венева от лагера на националния отбор за жени. Българките се подготвят в София за участие на Евро 2026 под ръководството на селекционера Марчело Абонданца.

Венева е заявила, че има натрупана умора и изпитва необходимост от третиране на натрупани контузии и няма да бъде на разположение на тима. От БФВолейбол са категорични, че неявяването на състезателката не е съгласувано с ръководството на тима.

Позиция на Българска федерация волейбол за лагер-сбора на националния отбор за жени:

"Европейската и световна шампионка при девойките Калина Венева не се яви на определения начален лагер-сбор на женския национален отбор, насрочен за 27 юли (понеделник) в спортна зала "Христо Ботев" в София. Венева бе официално повикана от старши треньора Марчело Абонданца в състава на женския национален отбор на България за предстоящото Европейско първенство.

Още по време на участието на женския национален отбор в Лигата на нациите (ВНЛ) в Българската федерация по волейбол постъпи писмено уведомление, че Венева няма да се включи в подготовката и участието на отбора на предстоящото Европейско първенство. Изложените мотивите за това - основно натрупана умора от тежък сезон и необходимост от третиране на натрупани контузии. Важно е да се уточни, че писмото, както и цялата комуникация по случая имат изцяло уведомителен, а не съгласувателен характер, каквото твърдение се появи в медиите от семейството на състезателката.

По-рано тази година друга национална състезателка - Мария Колева, уведоми треньорския щаб и Българската федерация по волейбол при пристигането си на лагер-сбора за подготовката за Лигата на нациите, че в рамките на турнира е планирала медицински прегледи в чужбина. Това се случва без становище от медицинския екип на националните отбори, както и предварително попълнен задължителен медицински въпросник, изпращан до всеки състезател с повиквателна за националния отбор.

Българската федерация по волейбол не може да приеме практика, при която национален състезател или неговото семейство самостоятелно взема решения, свързани с медицинската оценка, лечението или възстановяването, без да бъде взето предвид и становището на медицинския екип на националния отбор.

Българската федерация по волейбол уважава правото на всеки състезател и неговото семейство да участват в решения, свързани с развитието и здравето на младите спортисти. В същото време участието в националните отбори е свързано с правила, процедури и отговорности, които се прилагат еднакво спрямо всички състезатели. Българската федерация по волейбол има ангажимент да гарантира равнопоставеност и еднакъв подход към всички национални волейболисти.

Казусите ще бъдат внесени за разглеждане от Управителния съвет на Българската федерация по волейбол, който ще разгледа всички факти и обстоятелства и ще вземе решение относно възможни санкции, които да бъдат наложени по случаите."

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