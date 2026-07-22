Нидерландец застава на пътя на Стоян Копривленски

Кикбокс срещата на Стоян Копривленски на BRAVE 107 в "Арена Бургас" на 1 август 2026 г. вече е с потвърден опонент. Пред българската звезда в бойните спортове, шампионът на K-1 World MAX 2024, ще застане 26-годишният нидерландрски боец Джоуи Клейенбурге.

Джоуи Клейенбурге е представител на "Ser's Gym" в Холандия. Възпитаник на страната, която дефинира модерния кикбокс - произвела световни легенди като Ернесто Хуст, Питър Артс, Роб Каман, Рамон Декерс, Бадр Хари, Алистер Оверийм и много други. Нидерландецът влиза в срещата със статистика 11 победи и 4 загуби и 1 равенство.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google