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Нидерландец застава на пътя на Стоян Копривленски

  • 22 юли 2026 | 10:39
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Нидерландец застава на пътя на Стоян Копривленски

Кикбокс срещата на Стоян Копривленски на BRAVE 107 в "Арена Бургас" на 1 август 2026 г. вече е с потвърден опонент. Пред българската звезда в бойните спортове, шампионът на K-1 World MAX 2024, ще застане 26-годишният нидерландрски боец Джоуи Клейенбурге.

Джоуи Клейенбурге е представител на "Ser's Gym" в Холандия. Възпитаник на страната, която дефинира модерния кикбокс - произвела световни легенди като Ернесто Хуст, Питър Артс, Роб Каман, Рамон Декерс, Бадр Хари, Алистер Оверийм и много други. Нидерландецът влиза в срещата със статистика 11 победи и 4 загуби и 1 равенство.

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