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Двама българи достигнаха до репешажите в свободния стил на Световното първенство за кадети

  • 1 авг 2026 | 01:51
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Двама българи достигнаха до репешажите в свободния стил на Световното първенство за кадети

Двама българи достигнаха до репешажите в свободния стил на Световното първенство по борба за кадети в Баку, Азербайджан.

Петко Саракостов записа победа и загуба при 65-килограмовите. На старта той се наложи над унгареца Винс Тибор Лан с 5:2, а след това загуби от бъдещия финалист Шохидин Алиев (Узбекистан) с 0:10. Съперникът му е трети от Aзиатското първенство през миналия сезон.

Саракостов трябва да вземе две победи в репешажите в съботния ден, за да стигне до малкия финал за бронза. Първият му съперник ще бъде словакът Кевин Петоч. По-рано тази година българинът стана пети на Европейското първенство за кадети.

При 48-килограмовите Емир Джеватов загуби на старта от Бакдулет Агабек (Казахстан), който след това стигна финалите. Националът също се нуждае от две победи, за да стигне до битка за бронза. Първият му противник ще бъде Муслихидин Ходжиев (Таджикистан).

Европейският вицешампион Стефан Стефанов (110 кг) не успя да получи този шанс. Той записа две победи - над Скомантас Римкус (Литва) с 6:2 и над Илияс Такиров (Киргизстан) с 10:0, но на четвъртфиналите отстъпи пред Сагиндик Темиргали (Казахстан) с 1:2, който след това загуби и българското участие приключи.

Валерия Станчева завърши пета на Световното първенство по борба за кадетки в Баку
Валерия Станчева завърши пета на Световното първенство по борба за кадетки в Баку

От надпреварата отпадна и Мерт Мустафов (55 кг).

В събота излизат последните трима родни представители 0 европейският шампион Николай Илиев (71 кг), европейският вицешампион Радослав Великов (45 кг) и Християн Лазаров (51 кг).

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