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Върколака преди BRAVE 107: Искам да нокаутирам опонента ми по най-зрелищния и болезнен начин

  • 24 юли 2026 | 11:34
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Професионалният ММА боец Павел Владев иска победа с нокаут на BRAVE 107.

Спортистът от Бургас ще се опита да зарадва домакинската публика в "Арена Бургас" със зрелищен нокаут срещу Мохамед Кър Ахмед на 1-и август. Битката им ще бъде част от основната бойна карта на третото издание на международната верига BRAVE CF в България.

В дебютното издание на най-глобалната ММА организация на българска земя Владев обра овациите, като надделя над германеца Кристиан Мах в драматичен двубой, който завърши с епичен успех с технически нокаут за Върколака.

Сега Владев ще търси десетата си победа в професионалния ММА с по-техничен и елегантен завършек. Вижте цялото интервю с Върколака, в което боецът споделя детайли около подготовката си, поставените му цели в професионален план и мнението му за подрастващото поколение:

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