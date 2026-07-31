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Oчаквайте на живо: Завръщането на Дакота Дичева

  • 31 юли 2026 | 23:58
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Oчаквайте на живо: Завръщането на Дакота Дичева

Българската гордост в ММА Дакота Дичева се завръща в клетката след контузия, за да затвърди доминацията си в категория „муха“.

Светът на смесените бойни изкуства е притаил дъх пред завръщането на една от най-ярките си звезди. Дакота Дичева, известна с прозвището Опасната, се готви за поредната си голяма битка под банера на Professional Fighters League (PFL). Този път арената е Ню Йорк, а залогът е запазването на перфектния рекорд на британката с български корени.

Двубоят ще бъде отразяван в реално време в Sportal.bg, като се очаква голямото шоу да започне около 03:00 часа българско време в ранните часове на събота. Феновете в България ще имат възможност да проследят всяка секунда от изявата на Дичева, която винаги излиза с българския трибагреник на раменете си.

Дакота Дичева по-тежка от съперницата си на PFL New York
Дакота Дичева по-тежка от съперницата си на PFL New York

Дакота Дичева влиза в този сблъсък с впечатляващ професионален рекорд от 15 победи и 0 поражения. Статистиката й е стряскаща за нейните опонентки – цели 12 от нейните победи са постигнати чрез нокаут или технически нокаут (TKO), което прави 80% успеваемост в приключването на мачовете преди гонга. Последната й победа бе срещу Сумико Инаба през юли 2025 г. в Кейптаун, където тя спечели чрез единодушно съдийско решение.

Срещу нея в UBS Arena ще се изправи опитната Денис Килхолтс. Нидерландката, известна като „Мис Динамит“, е бивша шампионка по кикбокс на Bellator и притежава актив от 9 победи и 5 загуби. Макар Килхолтс да се счита за аутсайдер в този мач, нейният опит и агресивен стил в стойка не бива да бъдат подценявани.

Завръщане след контузия

Завръщането на Дичева е дългоочаквано, тъй като тя трябваше да се справи с тежка контузия на ръката, която я извади от строя за известен период. „Все още се боря със страха след контузията, но се опитвам да го забравя, докато се подготвям за завръщането си в клетката“, сподели тя в навечерието на битката.

Битката между Дичева и Килхолтс е подглавна за вечерта (co-main event), в която основния двубой е защитата на титлата в лека категория между Усман Нурмагомедов и Арчи Колган. Победа в Ню Йорк ще приближи Дакота още повече до статута на абсолютна легенда в PFL и ще затвърди позицията й на номер 1 в ранглистата на категория муха.

Дан Харди се изуми какъв огромен фаворит е Дакота Дичева
Дан Харди се изуми какъв огромен фаворит е Дакота Дичева
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