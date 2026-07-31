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  3. Валерия Станчева завърши пета на Световното първенство по борба за кадетки в Баку

Валерия Станчева завърши пета на Световното първенство по борба за кадетки в Баку

  • 31 юли 2026 | 18:38
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Валерия Станчева завърши пета на Световното първенство по борба за кадетки в Баку

Валерия Станчева завърши на пето място на Световното първенство по борба за кадетки в Баку (Азербайджан).

В спор за отличието българката отстъпи пред японката Рион Огава, трета на шампионата на планетата през миналия сезон, с 0:10 в категория до 53 килограма.

Преди това Станчева преодоля успешно репешажите, след като тушира Сабрина Абдреймова (Узбекистан).

На старта в категорията тийнейджърката взе две победи - над рускинята София Акчурина със 7:0 и над Анастасия Кежун (Беларус) с 10:0. а на четвъртфиналите отстъпи пред индийката Акшара Акшара с 0:11, която след това взе сребро.

През 2024-а Валерия Станчева стана европейска шампионка за момичета.

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