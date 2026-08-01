Усман Нурмагомедов с шеметен нокаут "за изпроводяк" с PFL

Усман Нурмагомедов излезе на пазара на свободните агенти по впечатляващ начин в събота сутрин в Лонг Айлънд. В главния двубой на PFL New York Нурмагомедов (22-0) нокаутира в първия рунд непобедения до този момент Арчи Колган (13-1). Краят настъпи 3:42 минути след началото на срещата в „UBS Арена“ в Елмонт, щата Ню Йорк.

Дакота Дичева се завърна в клетката с убедителна победа

На същата гала с българското знаме на екипа си Дакота Дичева се завърна с успех след едногодишно отсъствие и спечели убедително със съдийско решение срещу Денис Кийлхолц.

Финалната атака започна с мощен десен хайкик от сменен гард. Колган падна на пода, но бързо се изправи, само за да бъде повален отново с ляв ъперкът. Той се хвана за единия крак на Нурмагомедов, но руснакът успя да го освободи, докато Колган се изправяше. Този път Нурмагомедов пласира комбинация, след която съперникът му вече нямаше как да продължи. Колган бе разтърсен и падна на колене, а след още няколко последващи удара реферът Кийт Питърсън се намеси и прекрати двубоя.

С победата Нурмагомедов защити титлата си в леката категория на PFL и завърши договора си с организацията по категоричен начин.

„Ще видим какво ще се случи. Това беше последният двубой от договора ми. В PFL винаги критикуват Дейна Уайт и казват, че той не плаща много. Сега ще видим как ще плащат те“, заяви Нурмагомедов в клетката след срещата.

28-годишният Нурмагомедов е смятан за един от най-добрите ММА бойци извън UFC, независимо от тегловата категория. Като братовчед на легендата на ММА Хабиб Нурмагомедов, светлината на прожекторите отдавна е насочена към него. Усман обаче не просто прие вниманието – той разцъфтя под него. Победата в петък беше 16-ата, която постига преди финалния гонг в професионалната си кариера.

За последно преди събота сутрин пък Нурмагомедов беше печелил с нокаут през 2021 година срещу Бенсън Хендерсън.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google