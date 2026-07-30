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Гьоко Хаджиевски: Много ми е тежко! В името на клуба реших да остана за дербито с Черно море

  • 30 юли 2026 | 13:46
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Гьоко Хаджиевски: Много ми е тежко! В името на клуба реших да остана за дербито с Черно море

Гьоко Хаджиевски коментира причините за раздялата си със Спартак (Варна). Той разкри, че е имал намерение да напусне още преди дербито с Черно море, но в името на клуба е останал, а впоследствие "соколите" разбиха градския си съперник с 3:0 на "Тича".

Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та
Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та

"Завършихме по най-добрия начин миналата година. Но нещата в клуба се развиха и тази цялата позната от самото начало атмосфера ме накара да се гордея. Моето дело беше, с опита си като дългогодишен треньор, да помогна на клуба. И сега имам много хубави спомени. Ние бяхме с най-младия отбор срещу ЦСКА, когато завършихме в София 1:1.

Официално: Гьоко Хаджиевски напусна Спартак (Варна)
Официално: Гьоко Хаджиевски напусна Спартак (Варна)

Времето за малко подготовка, преди този сезон идваха с течение на времето нови играчи, докато се стиковат, минава време. С по-големи амбиции е клубът. Има място за всеки играч, здрава конкуренция, но трябва да имат търпение. Много ми е тежко, имах идея да предложа преди мача с Черно море да напусна, но в името на клуба реших да остана за градското дерби, което се чака от всички с голямо нетърпение.

Гьоко се сбогува със "соколите" с емоционално обръщение
Гьоко се сбогува със "соколите" с емоционално обръщение

Молих се на Господ да свършим по най-добрия начин и го направихме и за това съм горд. Ние сме били единни, даже и тогава, когато сме губили. Особено през миналия сезон. От първия мач, в който дойдох, бях приет много топло и радушно и благодаря на всички за този прием. Клубът има перспектива, а освен това покрай моето присъствие в Спартак, клубът се сдоби и с привърженици от Северна Македония. Искам да благодаря на всички в клуба, на всички привърженици. Заминавам със сърце, пълно с любов и спомени", каза Хаджиевски.

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