Как Пирели ще се справи с неочакваното завръщане на Формула 1 на "Сепанг"

Доставчикът на гуми във Формула 1, Пирели, разкри подробности за това какво ще представлява предстоящото Гран При на Бахрейн на пистата „Сепанг“ от гледна точка на гумите.

Поради невъзможността състезанието да се проведе на първоначалната си дата през април, както и по-късно през сезона, заради войната в Иран, Бахрейн постигна споразумение с ФИА, Формула 1 и Малайзия пистата „Сепанг“ да бъде домакин на надпреварата. Макар и да не може да се определи като решение „в последната минута“, тази промяна представлява сериозно предизвикателство за всички замесени, тъй като световният шампионат не е посещавал Куала Лумпур от 2017 година насам. Това важи с още по-голяма сила за Пирели.

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Италианският производител винаги е изправен пред сложни решения при избора на най-подходящите смеси за всяка писта, за да гарантира както стратегическо разнообразие, така и издръжливост на гумите.

„Ако си спомням добре, последното състезание в Малайзия беше през 2017 г.“, коментира спортният директор на Пирели, Дарио Марафуски, малко преди новината да бъде официално обявена. „От 2011 г. [когато Пирели замени Бриджстоун като единствен доставчик във Формула 1] сме ходили там всяка година, така че имаме добра история.



„2017-а беше първата година с по-широки гуми в сравнение с предходните. По отношение на баланса между размера на гумите и пакета на болида, ситуацията беше сравнително близка до днешната.



„Така че бих базирал решенията ни на резултатите от 2017 и бих направил избор, съответстващ на това, което направихме тогава, а не през '16, '15 или '14“, добави той.

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През 2017 г. Пирели избра своите средно твърдите, меките и супер меките гуми, които са еквивалент на C2, C3 и C4 в настоящата гама от C1 до C5. Марафуски уточни, че Пирели няма да има време да изпрати персонал в Малайзия за допълнителен анализ, тъй като трябва да подготви смесите възможно най-скоро. Съкратеният срок означава също, че гумите ще трябва да бъдат транспортирани по въздух, а не по море.

Запитан за променливостта на календара, италианецът добави: „Това създава много главоболия. Разглеждаме всички сценарии, но винаги сме гъвкави. За да отговорим на всички нужди, може да решим да имаме няколко производства и след това евентуално да използваме резервната продукция за следващото състезание. Така че винаги изграждаме гъвкави сценарии. Това е ключът в тази луда среда.“

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Марафуски поясни, че Пирели се нуждае от седем седмици предизвестие за европейско състезание, на фона на слуховете за евентуален финал на сезона на „Имола“, ако кръговете в Катар и Абу Даби бъдат отменени. Това би могло да създаде допълнителни предизвикателства поради климата в Емилия-Романя, където температурите през декември обикновено са между 0 и 8 градуса по Целзий, тъй като дори Южна Европа може да бъде по-студена от Лас Вегас.

„Е, мисля, че можем да базираме отговора си на тестовете в Барселона“, каза Марафуски. „Ще бъде подобно на тестовете в Барселона. Така че това е нещо, което вече сме виждали. Разбира се, не е идеално, но във всеки случай е безопасно, не е плашещо. Не се притесняваме от това.“

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Снимки: Gettyimages