Иван Славов: Бяхме по-добрият отбор, показахме дух и характер

Главният скаут на Апоел (Тел Авив) Иван Славов говори след продължаването напред на своя тим в Лигата на конференциите. Израелците завършиха 2:2 с Лудогорец в Разград и след победа с 2:0 в първия мач се класират за следващата фаза на турнира.

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“Бяхме по-добрия отбор, показахме дух, показахме характер накрая. Мачът стана труден през второто полувреме. Укротихме страстите и продължихме напред. Щастливи сме, че продължаваме. Това е голям успех, особено, след като се връщаме след 12 години в Европа.

Веднага разбрахме, че сме изтеглили късата клечка, когато ни се падна Лудогорец, тъй като това е класен отбор. Знаехме обаче, че имаме нашите шансове.

Различна е политическата ситуация в Израел. Но ние сме голям отбор и това прави моята задача по-лесна.

Последната година съм приятно изненадан, че Левски се върна на сцената. Конкуренцията е голяма, което прави първенството на България по-интересно.

Надяваме се да се преодолеем и следващия кръг в Лигата на конференциите. Като цяло гледаме мач за мач”, заяви Славов.

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