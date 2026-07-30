Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Невероятен Лапоухов отчая Карабах и класира ЦСКА в третия квалификационен кръг на Лига Европа
  1. Sportal.bg
  2. Апоел (Тел Авив)
  3. Иван Славов: Бяхме по-добрият отбор, показахме дух и характер

Иван Славов: Бяхме по-добрият отбор, показахме дух и характер

  • 30 юли 2026 | 23:29
  • 1071
  • 0

Главният скаут на Апоел (Тел Авив) Иван Славов говори след продължаването напред на своя тим в Лигата на конференциите. Израелците завършиха 2:2 с Лудогорец в Разград и след победа с 2:0 в първия мач се класират за следващата фаза на турнира.

Всичко приключи! Лудогорец не успя да се справи с Апоел (Тел Авив) и се сбогува с Европа
Всичко приключи! Лудогорец не успя да се справи с Апоел (Тел Авив) и се сбогува с Европа

“Бяхме по-добрия отбор, показахме дух, показахме характер накрая. Мачът стана труден през второто полувреме. Укротихме страстите и продължихме напред. Щастливи сме, че продължаваме. Това е голям успех, особено, след като се връщаме след 12 години в Европа.

Веднага разбрахме, че сме изтеглили късата клечка, когато ни се падна Лудогорец, тъй като това е класен отбор. Знаехме обаче, че имаме нашите шансове.

Различна е политическата ситуация в Израел. Но ние сме голям отбор и това прави моята задача по-лесна.

Последната година съм приятно изненадан, че Левски се върна на сцената. Конкуренцията е голяма, което прави първенството на България по-интересно.

Надяваме се да се преодолеем и следващия кръг в Лигата на конференциите. Като цяло гледаме мач за мач”, заяви Славов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

  • 30 юли 2026 | 23:49
  • 106533
  • 673
Всичко приключи! Лудогорец не успя да се справи с Апоел (Тел Авив) и се сбогува с Европа

Всичко приключи! Лудогорец не успя да се справи с Апоел (Тел Авив) и се сбогува с Европа

  • 30 юли 2026 | 23:04
  • 76685
  • 181
Сектор "Г" с ефектна хореография срещу Карабах

Сектор "Г" с ефектна хореография срещу Карабах

  • 30 юли 2026 | 21:38
  • 5860
  • 11
Нико Петров: Веласкес даде урок по детайли на румънските анализатори

Нико Петров: Веласкес даде урок по детайли на румънските анализатори

  • 30 юли 2026 | 21:30
  • 4364
  • 2
Вальо Илиев пак до скамейката на ЦСКА

Вальо Илиев пак до скамейката на ЦСКА

  • 30 юли 2026 | 21:27
  • 5897
  • 6
Майкъла: Нека дадем шанс - нов спортен директор ли имаме, вече не знам какво

Майкъла: Нека дадем шанс - нов спортен директор ли имаме, вече не знам какво

  • 30 юли 2026 | 21:15
  • 9061
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

  • 30 юли 2026 | 23:49
  • 106533
  • 673
Янев: Не знам дали осъзнават колко голям клуб отстранихме, остана ми само вярата, никога няма да се променя

Янев: Не знам дали осъзнават колко голям клуб отстранихме, остана ми само вярата, никога няма да се променя

  • 31 юли 2026 | 00:20
  • 6585
  • 23
Всичко приключи! Лудогорец не успя да се справи с Апоел (Тел Авив) и се сбогува с Европа

Всичко приключи! Лудогорец не успя да се справи с Апоел (Тел Авив) и се сбогува с Европа

  • 30 юли 2026 | 23:04
  • 76685
  • 181
Ето кой е следващият съперник на ЦСКА

Ето кой е следващият съперник на ЦСКА

  • 30 юли 2026 | 23:56
  • 17150
  • 15
Райс: Преди почивката мразех отбора

Райс: Преди почивката мразех отбора

  • 30 юли 2026 | 23:27
  • 12958
  • 17
Девет отбора продължиха напред в Лига Европа, а българският го направи по паметен начин

Девет отбора продължиха напред в Лига Европа, а българският го направи по паметен начин

  • 31 юли 2026 | 00:16
  • 27467
  • 5