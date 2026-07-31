ЦСКА пусна в продажба билети за двубоя с Дунав

ЦСКА пусна в продажба билетите за двубоя с Дунав (Русе). След отстраняването на Карабах “червените” се завръщат на домашната сцена в неделя (2 август) от 21:15 часа.

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Ето какво пишат от ЦСКА:

След незабравимата европейска вечер срещу Карабах е време отново да бъдем рамо до рамо с отбора!

Емоциите от голямата победа остават, но сезонът продължава, а следващото предизвикателство е в Първа лига. Нека изпълним трибуните и подкрепим момчетата в домакинството срещу Дунав (Русе)!

Билетите за двубоя на 2 август (неделя) от 21:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“ вече са в продажба.

Купи билет: https://shorturl.at/b4SFI

Пълна информация: https://shorturl.at/u3mi8

САМО ЦСКА!

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