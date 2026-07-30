Лудогорец отпада от първия си съперник за първи път от случая Милсами

Лудогорец отпадна от Лигата на конференциите след загуба в двата мача от Апоел (Тел Авив). Двата тима завършиха наравно 2:2 в Разград и след поражението с 0:2 в първия мач “орлите” отпадат от Европа. “Зелените” напускат турнир на Стария континент още от първия си съперник за първи път от 11 години насам. Тогава през сезон 2015/16 във втория квалификационен кръг на Шампионската лига Лудогорец загуби от молдовския Милсами. Оттогава датира и последният сезон, в който българите не участват в групи или основна фаза на евротурнир.

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Днешното отпадане е едва третото в първия двубой за разградчани в историята им. Освен случаите с Апоел от днес и Милсами, “орлите” отпаднаха от първия съперник в дебюта си на европейска сцена - през сезон 2012/13 от хърватския гранд Динамо (Загреб) в Шампионската лига.

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