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ПСЖ договори звезда на Монако

  • 31 юли 2026 | 14:37
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От Пари Сен Жермен са постигнали споразумение с Монако относно привличането на крилото Манес Аклиуш, съобщават Onze Mondial и RMC Sport. Сделката между двата клуба от Лига 1 е на стойност 50 млн. евро. 24-годишният играч пък ще подпише договор за следващите пет сезона.

Смята се, че Аклиуш, който беше следен и от Ливърпул, пристига на “Парк де Пренс” в ролята на заместник на продадения на Атлетико Мадрид Канг-Ин Лий. В такъв случай, ако се стигне до раздяла с Брадли Баркола, клубът ще се опита да привлече още едно ново крило. Юношата на Монако се превърна в една от звездите на монегаските през последните четири сезона, в които записа 139 мача с 23 гола и 28 асистенции. Освен това той има 10 двубоя с едно попадение и два голови паса за Франция, с която участва на Мондиал 2026.

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