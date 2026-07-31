ПСЖ договори звезда на Монако

От Пари Сен Жермен са постигнали споразумение с Монако относно привличането на крилото Манес Аклиуш, съобщават Onze Mondial и RMC Sport. Сделката между двата клуба от Лига 1 е на стойност 50 млн. евро. 24-годишният играч пък ще подпише договор за следващите пет сезона.

Смята се, че Аклиуш, който беше следен и от Ливърпул, пристига на “Парк де Пренс” в ролята на заместник на продадения на Атлетико Мадрид Канг-Ин Лий. В такъв случай, ако се стигне до раздяла с Брадли Баркола, клубът ще се опита да привлече още едно ново крило. Юношата на Монако се превърна в една от звездите на монегаските през последните четири сезона, в които записа 139 мача с 23 гола и 28 асистенции. Освен това той има 10 двубоя с едно попадение и два голови паса за Франция, с която участва на Мондиал 2026.

🚨💥 Maghnes Akliouche to Paris Saint-Germain - DONE DEAL ✔️



Verbal agreement reached with AS Monaco. As reported, Akliouche had already agreed personal terms with PSG on a long-term contract. Breakthrough yesterday.



The transfer fee is around €50m following @FabriceHawkins.… pic.twitter.com/gV785233gu — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 31, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google