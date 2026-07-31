В ПСЖ са готови да изпълнят всички желания на Парма за Сузуки

Ръководството на Пари Сен Жермен е направило пореден ход за придобиването на вратаря на Парма Зион Сузуки. Парижкият клуб е заявил готовност да отговори на финансовите изисквания на италианците и е предложил на играча специална опция да продължи кариерата си, твърди реномирания спортен журналист Фабрицио Романо.

По-рано беше съобщено, че Парма иска около 30 млн евро за 23-годишния японски национал. Парижани от своя страна се надяват да завършат трансфера и след това веднага да изпратят вратаря под наем в друг отбор, където да трупа още ценен опит и игрово време.

Сузуки играе за Парма от 2024 г., като през това време изигра 57 мача в Серия А и 28 мача за националния отбор на Япония.

Отбелязва се, че евентуалният трансфер няма да повлияе на позицията на Матвей Сафонов, който е смятан за първи избор под рамките на вратата. Той тотално измести в началото на миналия сезон Джанлуиджи Донарума, поради което европейският шампион с Италия бе продаден в Манчестър Сити.

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