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  3. Суарес засенчи Левандовски в дебюта на поляка в МЛС

Суарес засенчи Левандовски в дебюта на поляка в МЛС

  • 23 юли 2026 | 06:22
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Суарес засенчи Левандовски в дебюта на поляка в МЛС

В мач от редовния сезон на Мейджър Лийг Сокър Интер Маями победи Чикаго Файър с 3:2. Аржентинската звезда на домакините Лионел Меси не взе участие в двубоя. За гостите дебют направи новото попълнение Роберт Левандовски. Полският нападател игра 63 минути, но не успя да се разпише.

Чикаго откриха резултата в 18-ата минута след автогол на вратаря Роко Риос Ново. Домакините обаче успяха да обърнат развоя на срещата до 51-вата минута благодарение на два гола на Луис Суарес. В 67-ата минута южноафриканският нападател Пусо Дитеджан изравни за Чикаго. Победното попадение за „чаплите“ бе дело на влезлия като резерва Престън Пламбек.

С този успех Интер Маями удължи победната си серия в МЛС на пет мача. За Чикаго това бе първа загуба след три поредни победи. „Чаплите“ заемат второ място в Източната конференция с актив от 34 точки след 16 изиграни срещи. Чикаго е на трета позиция на Изток с 26 точки.

В следващия кръг Интер Маями ще гостува на Монреал, докато Чикаго Файър ще играе навън срещу Ню Йорк Сити.

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Снимки: Gettyimages

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