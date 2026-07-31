Дан Харди се изуми какъв огромен фаворит е Дакота Дичева

Коментаторът на PFL Дан Харди смята, че историческите коефициенти за двубоя между Дакота Дичева и Денис Кийлхолц на PFL New York не правят услуга на нито една от двете състезателки.

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Непобедената звезда в женската категория муха Дичева (15-0) ще влезе в подглавния двубой срещу Кийлхолц (9-5) в петък в UBS Arena на Лонг Айлънд като исторически голям фаворит. На някои пазари коефициентът за нейна победа достига до -10 000, което е една от най-големите разлики в коефициентите, виждани някога в ММА мач.

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Макар почти всички с основание да смятат 28-годишната Дичева за фаворит, Харди подчерта, че непредвидимостта на ММА може да изравни силите по начин, който коефициентите не отразяват. Според него 37-годишната Кийлхолц разполага с коварен и неудобен стил, а фактът, че Дичева се завръща след две сериозни контузии, прави двубоя още по-интересен.

„Преди всичко това е ММА мач. Снощи разговарях с Мат Сера, който навремето беше един от хората, преобърнали огромните очаквания срещу Жорж Сен Пиер, още преди коефициентите да получават толкова много внимание“, заяви Харди пред MMA Junkie.

„Съчувствам на Денис, защото много хора я поставиха в тази ситуация. Когато двете застанат една срещу друга, се вижда, че Дакота е огромна за категорията. Но от близка дистанция Денис има отлично джудо, добри вътрешни и външни подсечки, контрол отстрани, позиция „кеса гатаме“ и умее да взема гърба.

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Тя може да се окаже истинско изпитание за Дакота, защото е много, много добра в клинча и в боя от близка дистанция.

Сигурен съм, че Дакота се чувства на сто процента добре, но винаги има известно колебание, когато се връщаш след контузия. Питаш се: „Как ще се развият нещата?“ Дали това ще промени играта ѝ по някакъв начин? Дали ще иска да рита повече, или да влиза по-често в клинч? Вълнувам се да видя как ще изглежда Дакота.“

Въпреки че не е съгласен с коефициентите, Харди призна, че не е нереалистично Дичева да направи напълно едностранчив двубой. Според него тя притежава подобна способност, особено предвид концентрацията, която е показала през седмицата преди мача.

Ситуацията обаче до известна степен е капан за Дичева, защото носи натиск тя да победи по изключително доминиращ начин. По думите на Харди това би тежало в съзнанието на всеки боец.

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„Знам, че Дакота приема Денис много сериозно, защото точно в такива мачове можеш да подцениш съперника, да се спънеш, да допуснеш грешка и изведнъж целият шум, който е изтласкал коефициентите до толкова нелепи стойности, да се срине около теб“, каза Харди.

„В този спорт хората биват отписвани много бързо. Една загуба от съперник, срещу когото не е трябвало да губиш, и всичко приключва. Представете си, че Жорж Сен Пиер беше загубил от мен. Това щеше напълно да промени кариерата му и всичко останало. Щеше да бъде вторият подобен случай, след като Мат Сера вече му беше отнел титлата.

Не искаш да попадаш в ситуация, в която се биеш срещу толкова голям аутсайдер, че всички просто очакват да спечелиш.

Обстоятелствата са странни и съчувствам и на двете. Не мисля, че ситуацията е лесна за която и да било от тях.

Но знам със сигурност, че Лиз Кармуш ще гледа този мач и ще подкрепя Дакота, защото това е двубоят, който иска. Ако Дакота премине успешно през тази среща, остане здрава и победи, изглежда, че следващият мач ще бъде за титлата в категория муха. Не виждам друг начин, по който нещата да се развият.“

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