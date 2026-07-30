Нурмагомедов игнорира слуховете за UFC и се фокусира върху битката за титлата на PFL

Усман Нурмагомедов е един от най-доминиращите бойци в PFL, но подобно на своя треньор и братовчед Хабиб Нурмагомедов винаги ще има определени стилови сблъсъци, които могат да го накарат да изглежда уязвим.

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През цялата забележителна кариера на Хабиб постоянно се задаваше въпросът: „Какво ще стане, ако срещне доминиращ борец?“ Бившият шампион на UFC в лека категория отговори, като натрупа перфектен баланс от 29 победи и нито една загуба, преди да се оттегли от спорта и да се съсредоточи върху треньорската дейност.

Сега е ред на Усман да даде своите отговори, след като в поредната си защита на титлата ще се изправи срещу бившия колежански борец и водещ претендент в лека категория Арчи Колган. Не очаквайте обаче действащият шампион на PFL да покаже страх от съперник с борцова подготовка.

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„Той е нисък и неудобен боец“, заяви Нурмагомедов за Колган пред MMA Fighting. „Бори се много добре, но аз съм от Дагестан. Мога да се боря, мога да правя граплинг, мога да играя муай тай. Мога всичко. В каквото и да се състезава с мен, ще бъда по-добър. Изпитвам пълно уважение към Арчи и неговия отбор, но той няма да спечели.

Не мисля, че ще успее да ме събори. Честно казано, много е трудно да бъда свален. Знам как трябва да се бия срещу ниски бойци. Винаги обичам да се изправям срещу такива съперници. Имам по-голям обсег и мога да контролирам всичко.“

Макар темата за борбата неизбежно да се повдига често преди главния двубой, Нурмагомедов бързо напомня, че двамата няма да участват в състезание по борба, а ще се бият.

Усман Нурмагомедов ще защитава титлата си в последния си двубой в PFL

Той е уверен, че може да се противопостави на Колган както в стойка, така и на земята. А ако хората искат окончателно да разрешат спора кой е по-добрият борец, според него има и друг начин това да стане.

„Мисля, че ще правя граплинг с него“, заяви Нурмагомедов. „Смятам, че мога да го съборя. Борбата ми не е лоша. Можем да го направим и така. Ще го победя или ще го сваля в нокдаун. Знам, че ще победя този човек. Ако хората искат да видят кой е по-добър в борбата, можем да го направим в RAF.“

Нурмагомедов се надява Колган да успее да извади най-доброто от него, защото именно това търси всеки път, когато защитава титлата си.

„Мисля, че в мен има огромен потенциал“, каза Нурмагомедов. „Имам много големи амбиции. Просто ми трябва някой, срещу когото да мога да покажа това на хората.“

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Що се отнася до бъдещето, Нурмагомедов със сигурност ще бъде засипан с въпроси какво предстои, тъй като ще участва в петъчната галавечер на PFL в последния мач по настоящия си договор.

Появиха се сериозни спекулации, че той планира да напусне PFL и да подпише с UFC, особено след като неговият съотборник и приятел Ислам Махачев освободи леката категория и премина в полусредна.

Нурмагомедов все още не е взел решение и се опитва максимално да игнорира всички слухове до края на предстоящия двубой.

Той знае, че разсейването е най-сигурният път към провал, ако не насочи цялото си внимание към Колган и към битката, която е непосредствено пред него.

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„Арчи е непобеден“, каза Нурмагомедов. „Не можеш да останеш дълго време непобеден, ако не си сред петте най-добри. Затова той е претендент №1 и, разбира се, иска да ми отнеме всичко, което имам.

Не искам да гледам напред и да мисля за бъдещето на кариерата си. Имам мач. Имам съперник с име. Ще се бием. Имам двубой и трябва да си свършим работата.“

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