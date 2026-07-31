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Иван Цонов чества 60-годишнина днес

  • 31 юли 2026 | 10:03
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Иван Цонов чества 60-годишнина днес

Иван Цонов, европейски шампион и втори на олимпийските игри Сеул 88, чества 60-годишнина днес.

През 1990-а става носител на златния пояс "Дан Колов", в кариерата си е спечелил 10 медала от големи първенства.

От световно не успява да вземе отличие - четвърти е в Анкара 99. Но го прави на планетарния шампионат за ветерани в Пловдив през 2017-а, когато взима сребро. Награден е от легендарния Валентин Йорданов, на когото дълги години е спаринг- партньор.

След края на състезателната си кариера е назначен за селекционер на националния отбор по свободна борба. Година по-късно, през 2001-а е избран за треньор №1 на България, след като извежда тима до второ място на световното в София.

Екипът на Sportal.bg пожелава на Иван Цонов крепко здраве, благополучие и още много житейски успехи!

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