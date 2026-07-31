Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Върнаха руснаците в световния бокс

Върнаха руснаците в световния бокс

  • 31 юли 2026 | 10:14
  • 97
  • 0
Върнаха руснаците в световния бокс

Международната организация Световен бокс (World Boxing) обяви, че сваля всички ограничения срещу боксьорите от Русия.

Те ще получат право да се състезават в турнирите под егидата на признатата от Международния олимпийски комитет централа с руския флаг. До момента те можеха да се бият, но само като неутрални атлети.

От Световен бокс все пак добавиха, че макар да премахват рестрикциите за руските боксьори, делегациите на Русия ще бъдат строго наблюдавани по време на участието си в турнири.

По време на срещата на Изпълнителния комитет в Глазгоу бяха взети решения и за предстоящите олимпийски квалификации. За Европа квалификацията ще бъде Европейските игри в Истанбул през следващата година. Българските национали ще имат и още две възможности да спечелят квоти за Лос Анджелис 2028, като това ще се случи чрез двете световни квалификации. За техни домакини бяха избрани Италия и Унгария.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Как ще се промени PFL след сделката с Джейк Пол

Как ще се промени PFL след сделката с Джейк Пол

  • 30 юли 2026 | 20:03
  • 970
  • 0
Нурмагомедов игнорира слуховете за UFC и се фокусира върху битката за титлата на PFL

Нурмагомедов игнорира слуховете за UFC и се фокусира върху битката за титлата на PFL

  • 30 юли 2026 | 19:25
  • 1356
  • 0
Бойците от BRAVE CF 107 проведоха открита тренировка в Бургас

Бойците от BRAVE CF 107 проведоха открита тренировка в Бургас

  • 30 юли 2026 | 19:09
  • 4884
  • 0
Внукът на бившия диктатор на Уганда Иди Амин беше дисквалифициран от босков турнир

Внукът на бившия диктатор на Уганда Иди Амин беше дисквалифициран от босков турнир

  • 30 юли 2026 | 17:35
  • 1303
  • 0
Сензация: Джейк Пол превзе PFL и вече е началник на Дакота Дичева!

Сензация: Джейк Пол превзе PFL и вече е началник на Дакота Дичева!

  • 30 юли 2026 | 16:36
  • 4720
  • 0
Младите ни класици 10-и в света

Младите ни класици 10-и в света

  • 30 юли 2026 | 16:10
  • 671
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

ЦСКА ще е поставен, ако стигне плейофа за ЛЕ - ето потенциалните съперници на "червените"

  • 31 юли 2026 | 09:19
  • 12421
  • 10
Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

Футболният свят потъна в траур: Отиде си Франко Барези

  • 31 юли 2026 | 08:54
  • 19113
  • 13
ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

ЦСКА е в трети кръг на ЛЕ след 120-минутна битка до последен дъх и дузпи, голям Фьодор Лапоухов

  • 30 юли 2026 | 23:49
  • 151815
  • 778
Всичко приключи! Лудогорец не успя да се справи с Апоел (Тел Авив) и се сбогува с Европа

Всичко приключи! Лудогорец не успя да се справи с Апоел (Тел Авив) и се сбогува с Европа

  • 30 юли 2026 | 23:04
  • 111099
  • 212
Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

Ще се възползва ли Арда от евроеуфорията на ЦСКА 1948?

  • 31 юли 2026 | 08:00
  • 4815
  • 1
Малко столично дерби в "Овча купел"

Малко столично дерби в "Овча купел"

  • 31 юли 2026 | 07:15
  • 2850
  • 8