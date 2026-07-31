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  3. Валерия Станчева ще спори в репешажите за бронза на световното за кадетки

Валерия Станчева ще спори в репешажите за бронза на световното за кадетки

  • 31 юли 2026 | 09:52
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Валерия Станчева ще спори в репешажите за бронза на световното за кадетки

Валерия Станчева ще спори в репешажите за бронза на световното за кадетки в Баку, Азербайджан.

В категория до 53 кг тя постигна две победи – над рускинята София Акчурина със 7:0 и Анастасия Кежун (Беларус) – 10:0. А в четвъртфиналите отстъпи пред индийката Акшара Акшара с 0:11, която след това стигна финала.

В репешажите Станчева очаква победителката от двубоя между румънка и узбекистанка.

Другите ни две представителки отпаднаха – Андреа Нисева (61) и Наталия Тасева (69).

Кадетите ни в свободния стил започват участието си в петък. На тепиха ще излязат 4-има наши представители в първия ден.

Емир Джеватов (48) очаква победителя от срещата между таджикистанец и казахстанец.

Мерт Мустафов (55), пети на Евро 2026, ще спори с Мухамадиасин Изатилаев (Киргизстан).

Петко Саракостов (65), също пети на Евро 2026, излиза срещу унгареца Винс Тибор Ланг, пети на европейското за момчета през 2024-а.

Стефан Стефанов (110), европейски вицешампион, ще има за съперник литовеца Скомантас Римкус, който е без особени успехи.

В събота стартират другите трима наши представители. Европейският вицешампион Радослав Великов (45) ще спори с монголеца Ариун Ерденетугс.

Християн Лазаров (51) ще излезе срещу казахстанеца Сабиржан Рахатов, втори на азиатското първенство през миналата година.

Европейският първенец Николай Илиев (71) стартира срещу руснака Мохмад Байсултанов.

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