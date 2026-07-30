Очаквайте на живо: oткрита тренировка преди BRAVE CF 107 в Бургас

Два дни преди голямата бойна вечер феновете на BRAVE 107 ще имат възможност да се докоснат отблизо до звездите на събитието. Днес, 30 юли, от 18:30 часа на площад "Тройката" в Бургас ще се проведе открита тренировка с участието на бойците от файт картата. Входът е свободен за всички.

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Откритата тренировка е традиционна част от голямата бойна седмица и една от най-любимите на феновете. Тя дава уникален шанс на публиката да види как се готвят воините часове преди битката, да направи снимки с любимите си бойци и да получи автографи от звездите.

Сред присъстващите ще бъде и една от най-големите международни звезди, потвърдили присъствие в BRAVE 107 - Икрам Алискеров, действащ топ 10 боец в средна категория на UFC, 4-кратен световен шампион по комбат самбо и легенда на BRAVE CF с осем победи в организацията. За българските фенове това е възможност да застанат лице в лице с боец от самия връх на световното ММА.

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Организаторите канят всички - семейства, деца и фенове на бойните спортове - да се присъединят към събитието и да усетят енергията, преди тя да прелее в клетката на 1 август.

Откритата тренировка е първата от поредицата събития преди голямата галавечер. На 31 юли предстои официалната пресконференция и face-off, а кулминацията идва на 1 август с BRAVE 107 в "Арена Бургас" - третото поредно гостуване на най-голямата ММА организация в света на българска земя.

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