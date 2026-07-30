Внукът на бившия диктатор на Уганда Иди Амин беше дисквалифициран от босков турнир

Боксьорът Азиз Абдул от Уганда, внук на бившия диктатор Иди Амин, беше дисквалифициран от мача си в Игрите на Британската общност в Глазгоу за непозволени удари с глава срещу опонента си.

25-годишният Абдул беше наказан, след като неколкократно удари англичанина Дамар Томас с глава по брадичката по време на третия рунд. По-късно състезателят от Уганда заяви, че съдиите са срещу него, защото е "чернокож африканец".

"Когато гледате предишните битки на Англия, техните боксьори правят много нарушения. Аз го удрям тежко, но те не го зачитат. Вместо това наказват мен. Аз съм чернокож африканец. Той играе у дома", каза Азиз Абдул след срещата, цитиран от BBC.

При успех африканският боксьор, който никога не е срещал дядо си, щеше да донесе първи медал на Уганда в този спорт от Игрите на Британската общност от 1990 година.

Преди мача в супертежка категория Абдул заяви пред местни медии, че иска да стане новия "Крал на Шотландия" - начин, по който дядо му сам се нарича през 1976 година. Иди Амин ръководи чрез диктатура Уганда между 1971 и 1979 година, а в това време Великобритания прекъсва дипломатическите си отношения със страната заради непредсказуемото му поведение и нарушения на човешките права, отбелязва още ВВС.

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