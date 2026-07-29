В Остин са готови да приемат втори старт от Формула 1 за финал на сезона

"Пистата на Америките" в Остин остави леко открехната вратата за Формула 1 да завърши сезона си в Тексас, в случай че войната в Иран доведе до отмяна на състезанията в Близкия изток.

Ръководството на Формула 1 обмисля сезонът да приключи на италианската писта „Имола“, ако стартовете в Катар на 29 ноември и в Абу Даби на 6 декември се наложи да бъдат отменени, което изглежда все по-вероятно.

Lando 🫶 Hungary



Winning at the Hungaroring again means @LandoNorris has taken his first repeat victory at any circuit! 🤯🏆#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/vRU64rpnuc — Formula 1 (@F1) July 27, 2026

Формула 1 няма да организира допълнително състезание в САЩ заради НФЛ

Шефът на Ф1 Стефано Доменикали заяви в сряда, че при такъв сценарий сезонът ще завърши в Европа – дори и да вали сняг – а не в САЩ.

Въпреки това, в такъв случай отборите и болидите на Формула 1 вече ще бъдат в Америка, тъй като Гран при на Лас Вегас ще се проведе на 21 ноември, седмица преди Катар.

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В разговор с медиите същия ден, шефът на „Пистата на Америките“ Боби Ъпстийн заяви, че от Формула 1 не са се свързвали с него относно възможността пистата да бъде домакин.

„Този въпрос никога не е бил повдиган. Чух слуховете по същия начин, по който и вие!“, пошегува се Епстайн пред медиите в сряда.

Остин вече е предвидено да бъде домакин на Гран при на САЩ по график на 25 октомври.

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Провеждането на второ състезание толкова близо до собственото му Гран при – едно от знаковите събития в календара на Ф1 – би било трудно.

Запитан дали „Пистата на Америките“ може да приеме състезание в такъв кратък срок, той отговори: „Трябва да видим. Не бих искал пистата ни да получи още едно състезание, без да сме продали местата по трибуните. Същото важи и за участниците в традиционния концерт на пистата.

„Мисля, че това е част от нещото, което го прави толкова специално. И не мисля, че логистично може да се организира нещо такова в толкова кратък срок веднага след нашата Гран при на САЩ.“

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„Не бих искал хората да трябва да избират между две състезания. Много съм щастлив с нашия мега уикенд такъв, какъвто е. И така трябва да бъде винаги. Не искам да бъде по-малко от това.“

След това Ъпстийн изглежда даде знак, че би бил готов да промени мнението си, ако Формула 1 се нуждае от помощта на „Пистата на Америките“.

„Но бих казал... Ако това би помогнало на Ф1, ние сме готови да го направим. Искаме да направим всичко възможно, за да им помогнем да успеят, и разбираме, че понякога, както видяхме по време на Ковид, обстоятелствата налагат да правиш нещата малко по-различно, отколкото иначе смяташ за идеално.“

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Ако последните две състезания бъдат отменени, се разбира, че финалният кръг от сезона е предвиден за уикенда на 6 декември.

Формула 1 трябва да пренасрочи само едно от тези две събития, тъй като успешно премести Гран при на Бахрейн да се проведе в Малайзия на 4 октомври.

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Първоначално календарът на Ф1 трябваше да включва 24 състезания, но стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия вече бяха отменени.

Според търговското споразумение на Формула 1 с 11-те отбора и световните телевизионни оператори, графикът на сезона не може да падне под 22 състезания.

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Снимки: Gettyimages