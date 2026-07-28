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Хонда потвърди дебюта на подобрения двигател за Астън Мартин

  • 28 юли 2026 | 21:07
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От Хонда официално обявиха, че техният обновен двигател ще бъде комбиниран с „Б-версията“ на болида AMR26 на Астън Мартин и ще направи своя дебют още тази седмица.

Новината, че новото творение на Хонда ще излезе на пистата „Хунгароринг“ след Гран при на Унгария за снимачен ден, вече е потвърдена от японския производител. Това е сериозен тласък за Астън Мартин, тъй като дава на отбора и Хонда ключова възможност да работят с новата задвижваща система преди състезателния й дебют.

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Както беше потвърдено, Астън Мартин пристигна в Унгария със сериозно подобрено шаси AMR26, което включваше общо 16 нови компонента. Фернандо Алонсо успя да класира болида във втората част на квалификацията, а в неделя по време на състезанието Ланс Строл завърши на 13-о място, докато Алонсо остана 14-и.

С това си представяне Астън Мартин се включи в битката с отборите на Алпин, Хаас и Уилямс.

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Шинтаро Орихара, генерален мениджър и главен инженер на Хонда, вече потвърди тази информация.

„Това е добра възможност да проверим новия задвижващ агрегат в новото шаси, като използваме снимачния ден - заяви Орихара. - Двеста километра. Това е добра възможност да проверим как работи новият двигател в шасито.“

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Подобреният двигател ще направи своя първи състезателен дебют по време на Гран при на Нидерландия, което е първият кръг след лятната пауза.

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Снимки: Gettyimages

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