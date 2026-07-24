Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Астън Мартин декларира 16 промени по колата за Унгария

Астън Мартин декларира 16 промени по колата за Унгария

  • 24 юли 2026 | 13:10
  • 273
  • 0
Астън Мартин декларира 16 промени по колата за Унгария

16 нови компонента по колата декларира Астън Мартин преди началото на състезателния уикенд за Гран При на Унгария и ще е интересно да видим какво влиза в този впечатляващ пакет подобрения по колите на Фернандо Алонсо и Ланс Строл.

Астън Мартин представи на пистата „Хунгароринг“ болид, който на практика е „Б-версия“, като това е най-големият единичен пакет с подобрения в падока през този сезон.

Хамилтън обясни защо е смятал, че може да спечели на "Спа"
Хамилтън обясни защо е смятал, че може да спечели на "Спа"

Почти всяка част от болида AMR26 е обновена, като същевременно се очаква задвижващата система на Хонда да получи първото си подобрение след лятната пауза на „Зандвоорт“.

За този уикенд обаче Астън Мартин представи ново предно крило, нова страници на предното крило, нов нос, промени по предното окачване, нов под, ново оформление на ъглите на пода, нови аеро елементи по пода, нов ръб на пода, нов дифузьор, нов отвор на страничните въздушни кутии, нов капак на двигателя, нови охлаждащи отвори, ново задно окачване, ново задно крило, ново малко крило над ауспуха и нови вертикални елементи на задното крило.

Никола Цолов стартира уикенда в Унгария с 4-о време
Никола Цолов стартира уикенда в Унгария с 4-о време

Астън Мартин също така наруши вечерния час за първи път през кампанията, тъй като механиците работиха до късно, за да монтират новите части и на двата автомобила.

Подобрения има в почти целия падок, като Алпин е единственият отбор без нови части. Ферари има само специфично за пистата задно крило, въпреки че то се отличава с нов дизайн на подвижния елемент, докато Уилямс също има само специфични за трасето допълнения.

Джордж Ръсел е уверен, че в Мерцедес са идентифицирали и отстранили проблема в задвижващата система на болида му
Джордж Ръсел е уверен, че в Мерцедес са идентифицирали и отстранили проблема в задвижващата система на болида му

Що се отнася до другите водещи отбори, Мерцедес има нов капак на двигателя, Макларън е с ново задно крило, ново оформление на ъглите на пода, нов под и ръбовете му, докато Ред Бул има нов под и отново въвежда своето обърнато задно крило, което беше премахнато след „Силвърстоун“ за проверки. Направени са модификации, за да се даде възможност за завръщането му.

В средата на колоната Рейсинг Булс има нов ролбар и задно крило, Хаас е с ново задно крило, Ауди също е с ново задно крило и накрая, Кадилак има ново охлаждане на спирачките.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Джордж Ръсел е уверен, че в Мерцедес са идентифицирали и отстранили проблема в задвижващата система на болида му

Джордж Ръсел е уверен, че в Мерцедес са идентифицирали и отстранили проблема в задвижващата система на болида му

  • 23 юли 2026 | 20:01
  • 2941
  • 0
Малайзия е първи избор да приеме по спешност състезание във Формула 1, ако конфликтът между САЩ и Иран

Малайзия е първи избор да приеме по спешност състезание във Формула 1, ако конфликтът между САЩ и Иран

  • 23 юли 2026 | 19:51
  • 2875
  • 2
Тиери Нювил и Адриан Формо все още не са сигурни за бъдещето си в WRC, продължават да чакат решението на Хюндай

Тиери Нювил и Адриан Формо все още не са сигурни за бъдещето си в WRC, продължават да чакат решението на Хюндай

  • 23 юли 2026 | 15:44
  • 1482
  • 0
Лоран Мекис: Полагаме много усилия да задържим най-добрия пилот в света

Лоран Мекис: Полагаме много усилия да задържим най-добрия пилот в света

  • 23 юли 2026 | 11:16
  • 2556
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

  • 24 юли 2026 | 10:02
  • 16209
  • 0
Защо новата скоростна кутия на Астън Мартин е толкова важна?

Защо новата скоростна кутия на Астън Мартин е толкова важна?

  • 22 юли 2026 | 20:44
  • 3476
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

УЕФА наказа тежко ЦСКА, но не и Дери: прикри се огромния скандал с Евтимов (ето каква е санкцията на домакините)

УЕФА наказа тежко ЦСКА, но не и Дери: прикри се огромния скандал с Евтимов (ето каква е санкцията на домакините)

  • 24 юли 2026 | 12:28
  • 11115
  • 40
Балкан обяви детайли за участието си в ЕвроКъп

Балкан обяви детайли за участието си в ЕвроКъп

  • 24 юли 2026 | 11:36
  • 7600
  • 19
ЦСКА пусна билетите за Карабах, отвори три сектора, засега

ЦСКА пусна билетите за Карабах, отвори три сектора, засега

  • 24 юли 2026 | 11:07
  • 7997
  • 19
Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

Официално: Германия започва нова ера начело с Юрген Клоп

  • 24 юли 2026 | 12:11
  • 4983
  • 3
Арда и Славия откриват кръга със сблъсък в Кърджали

Арда и Славия откриват кръга със сблъсък в Кърджали

  • 24 юли 2026 | 07:17
  • 8321
  • 21
Везенков потвърди, че ще играе срещу Румъния и посочи кой е точният човек за президент на БФБаскетбол

Везенков потвърди, че ще играе срещу Румъния и посочи кой е точният човек за президент на БФБаскетбол

  • 24 юли 2026 | 13:16
  • 1762
  • 0