Астън Мартин декларира 16 промени по колата за Унгария

16 нови компонента по колата декларира Астън Мартин преди началото на състезателния уикенд за Гран При на Унгария и ще е интересно да видим какво влиза в този впечатляващ пакет подобрения по колите на Фернандо Алонсо и Ланс Строл.

Астън Мартин представи на пистата „Хунгароринг“ болид, който на практика е „Б-версия“, като това е най-големият единичен пакет с подобрения в падока през този сезон.

Fernando: “I have zero doubts that Adrian will provide the best car on the grid sooner or later”



Aston Martin are bringing a big upgrade to Budapest 🙌#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/X8M2qDlrUl — Formula 1 (@F1) July 23, 2026

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Почти всяка част от болида AMR26 е обновена, като същевременно се очаква задвижващата система на Хонда да получи първото си подобрение след лятната пауза на „Зандвоорт“.

За този уикенд обаче Астън Мартин представи ново предно крило, нова страници на предното крило, нов нос, промени по предното окачване, нов под, ново оформление на ъглите на пода, нови аеро елементи по пода, нов ръб на пода, нов дифузьор, нов отвор на страничните въздушни кутии, нов капак на двигателя, нови охлаждащи отвори, ново задно окачване, ново задно крило, ново малко крило над ауспуха и нови вертикални елементи на задното крило.

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Астън Мартин също така наруши вечерния час за първи път през кампанията, тъй като механиците работиха до късно, за да монтират новите части и на двата автомобила.

Подобрения има в почти целия падок, като Алпин е единственият отбор без нови части. Ферари има само специфично за пистата задно крило, въпреки че то се отличава с нов дизайн на подвижния елемент, докато Уилямс също има само специфични за трасето допълнения.

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Що се отнася до другите водещи отбори, Мерцедес има нов капак на двигателя, Макларън е с ново задно крило, ново оформление на ъглите на пода, нов под и ръбовете му, докато Ред Бул има нов под и отново въвежда своето обърнато задно крило, което беше премахнато след „Силвърстоун“ за проверки. Направени са модификации, за да се даде възможност за завръщането му.

В средата на колоната Рейсинг Булс има нов ролбар и задно крило, Хаас е с ново задно крило, Ауди също е с ново задно крило и накрая, Кадилак има ново охлаждане на спирачките.

Програма на уикенда за Гран При на Унгария във Формула 1

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Снимки: Imago