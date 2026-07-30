Отпадането не е единственият проблем за Университатя

Отборът на Университатя (Крайова) получи тежък удар в реванша срещу Левски, който изхвърли румънските шървенци от Шампионската лига. 15 минути преди края на редовното време грузинският полузащитник Анзор Меквабишвили получи контузия и не успя да продължи мача.

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Започнал като титуляр, грузинецът беше един от най-добрите играчи на северните ни съседи в мача, игран на стадион "Йон Облеменко", допринасяйки за завръщането на отбора след катастрофалното начало. Румънците изоставаха с два гола след само 16 минути игра, но изравниха до 2:2, при какъв резултат завърши и двубоят.

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Проблемите за Университатя започнаха в 75-ата минута. В опит да отнеме топката в средата на терена, Анзор Меквабишвили влезе с шпагат, след което остана да лежи на тревата и веднага поиска смяна.

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Подпомогнат от нападателя Мънде Етим, полузащитникът се оплака от крампи и съобщи на щаба, че не може да продължи мача.

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Старши треньорът на румънците Филипе Коелю реагира незабавно и го замени със Симон Елисор, който е едно от летните попълнения на Университатя (Крайова).

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Контузията идва в деликатен момент за Университатя (Крайова), тъй като тепърва предстоят срещи, които трябва. да гарантират европейския престой на румънците през есента, а Меквабишвили е един от най-постоянните играчи на отбора в началото на новия сезон.

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