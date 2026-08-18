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  3. Български звезди в CS получиха покана за турнир с награден фонд 100 000 долара

Български звезди в CS получиха покана за турнир с награден фонд 100 000 долара

  • 18 авг 2026 | 09:55
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Български звезди в CS получиха покана за турнир с награден фонд 100 000 долара

Българските CS играчи Алекс "Rainwaker" Петров и Георги "Jorko" Митев получиха покана за турнира Logitech G Play Connect във Варшава, който ще се проведе между 17 и 23 септември. Надпреварата е с награден фонд от 100 000 долара

До момента са известни 10 от общо 12 участници. Сред тях са отбори като Liquid на Георги Митев, Luminosity на Алекс Петров, но и Ninjas in Pyjamas, B8 и Gamer Legion, а турнирът е от категория VRS Tier 2.

Последните два състава ще бъдат определени чрез затворена квалификация, която ще се проведе от 27 август до 5 септември.

Снимка: HLTV

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