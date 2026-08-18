Огромни звезди поздравиха Caps за влизането му в Hall of Legends

След като Размус "Caps" Винтер официално стана третият член на Hall of Legends и се присъедини към иконите на League of Legends - Faker и Uzi, двамата легендарни играчи изпратиха специално видео, с което поздравиха европейската звезда.

Faker and Uzi welcome Caps to the #HallOfLegends. pic.twitter.com/h1owIIEj9A — LoL Esports (@lolesports) August 17, 2026

Faker сподели, че винаги му е било приятно да се изправя срещу Caps на мид лейн. Той пожела на Caps да спечели липсващата в колекцията му световна титла.

Признанието към датчанина не дойде само от тях. Keria и CoreJJ също са определяли Caps като един от най-опасните европейски играчи срещу корейските и китайските отбори.

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