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  3. T.c се раздели с Passion UA и е свободен агент

T.c се раздели с Passion UA и е свободен агент

  • 18 авг 2026 | 14:34
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T.c се раздели с Passion UA и е свободен агент

Тиаан "T.c" Коерцен обяви в социалните мрежи, че е свободен агент и е отворен за нови предложения. Това се случва на фона на сериозните проблеми в бившия му отбор Passion UA, заради които тимът не е играл официален мач от май.

Тогава Passion UA се оттегли от BC Game Masters Championship Season 2 и прекрати сезона си. T.c се присъедини към Passion UA през април миналата година след тригодишен престой в Complexity, като впоследствие към него се присъедини и бившото ядро на Complexity.

Под негово ръководство Passion UA спечели Urban Riga Open S1, достигна до няколко топ 4 класирания и се представи силно на Мейджъра в Будапеща, където стигна до третия етап и остана на крачка от плейофите.

Снимка: HLTV

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