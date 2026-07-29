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Спартак (Варна) води финални преговори за продажбата на голмайстора си

  • 29 юли 2026 | 10:20
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Президентът на Спартак (Варна) Алекс Илиев обяви пред „Тема Спорт“, че клубът води заключителни преговори за продажбата на нападателя Георг Стояновски. 22-годишният бивш младежки национал на Северна Македония започна ударно и този сезон – 2 гола в два мача. През изминалата кампания внукът на треньора Гьоко Хаджиевски се разписа 10 пъти в 29 двубоя в първенството и купата.

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„Още има възможност да продадем Георг Стояновски. Водим финални преговори с чуждестранен клуб. Има такива сигнали и за Матео Петрашило. Специално за Георг разговорите са от доста време. Все пак ние защитаваме интересите на нашия клуб, но искаме да се съобразим и с желанието на футболиста. Но тази златна среда е най-трудна да се постигне в едни преговори. Все пак мисля, че сме на път всички страни да се разберем и той да е щастлив, както и ние, така и другият клуб. Надявам се да защитим максимално интереса на Спартак. Много често феновете в България, на който и да е отбор, забравят, че в едни такива разговори участва и самият футболист и той също има думата. Особено когато става въпрос за различни клубове, различни възнаграждения, за огромна разлика. Всяко едно такова нещо може да повлияе чисто психически на дадения състезател и той повече да не бъде същият. Ние искаме да водим такава политика, че да уважаваме и желанието на играчите. В крайна сметка пътят на клуб като нашия е да се развива през правилна трансферна политика“, сподели шефът на варненци.

Силният човек на „Коритото“ разкри също така, че играчите и треньорите ще получат завишени бонуси за убедителната победа над Черно море с 3:0 в дербито на „Тича“.

„Те имат обещана премия, която ще бъде изпълнена. В по-различен размер е от стандартното, естествено. Заслужиха си го. В следващите дни ще получат сумата“, добави Илиев.

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