Спартак (Варна) води финални преговори за продажбата на голмайстора си

Президентът на Спартак (Варна) Алекс Илиев обяви пред „Тема Спорт“, че клубът води заключителни преговори за продажбата на нападателя Георг Стояновски. 22-годишният бивш младежки национал на Северна Македония започна ударно и този сезон – 2 гола в два мача. През изминалата кампания внукът на треньора Гьоко Хаджиевски се разписа 10 пъти в 29 двубоя в първенството и купата.

Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та

„Още има възможност да продадем Георг Стояновски. Водим финални преговори с чуждестранен клуб. Има такива сигнали и за Матео Петрашило. Специално за Георг разговорите са от доста време. Все пак ние защитаваме интересите на нашия клуб, но искаме да се съобразим и с желанието на футболиста. Но тази златна среда е най-трудна да се постигне в едни преговори. Все пак мисля, че сме на път всички страни да се разберем и той да е щастлив, както и ние, така и другият клуб. Надявам се да защитим максимално интереса на Спартак. Много често феновете в България, на който и да е отбор, забравят, че в едни такива разговори участва и самият футболист и той също има думата. Особено когато става въпрос за различни клубове, различни възнаграждения, за огромна разлика. Всяко едно такова нещо може да повлияе чисто психически на дадения състезател и той повече да не бъде същият. Ние искаме да водим такава политика, че да уважаваме и желанието на играчите. В крайна сметка пътят на клуб като нашия е да се развива през правилна трансферна политика“, сподели шефът на варненци.

Силният човек на „Коритото“ разкри също така, че играчите и треньорите ще получат завишени бонуси за убедителната победа над Черно море с 3:0 в дербито на „Тича“.

„Те имат обещана премия, която ще бъде изпълнена. В по-различен размер е от стандартното, естествено. Заслужиха си го. В следващите дни ще получат сумата“, добави Илиев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google