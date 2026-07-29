Христо Янев ще заложи на същия състав от първия мач и в реванша с Карабах

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев не планира промени в стартовия състав за реванша срещу Карабах. Очаква се специалистът да заложи на същите футболисти, които започнаха при нулевото равенство в Баку преди седмица. Ответният двубой на Националния стадион „Васил Левски“ е в четвъртък от 21:00 часа.

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„Червените“ отново ще действат с трима централни защитници, като тази постройка им позволи да уплътнят средата на терена и да ограничат свободните пространства пред класния съперник. Основна фигура в отбраната ще бъде Жан-Филип Гбамен, който се представи на високо ниво в Азербайджан и имаше сериозен принос за запазената суха мрежа. От двете му страни отново ще действат Теодор Иванов и Факундо Родригес, а Пастор и Анжело Мартино ще трябва да осигурят необходимата динамика по фланговете.

В халфовата линия се очаква да стартират Сенси, Жордао и Ебонг. Джеймс Ето’о най-вероятно ще остане сред резервите, но може да получи игрови минути след почивката. Камерунецът не пътува за първата среща по треньорско решение, след което бе върнат в състава, но не се появи на терена при победата над Ботев Пловдив.

В предни позиции Христо Янев вероятно ще се довери на намиращия се в добра форма Йоанис Питас и Сантяго Годой. Жоел Цвартс, който отбеляза първите си два гола с червената фланелка срещу „канарчетата“, се очаква да започне на пейката, тъй като не разполага със скоростта на своите конкуренти. ЦСКА ще търси по-директна игра и агресивна преса, в която енергията на Годой може да се окаже особено важна. Аржентинецът не влезе срещу Ботев и ще бъде напълно възстановен за реванша.

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