Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Сакатлък! Новият автобус на Спартак забърса колата на съпругата на Илиан Илиев

Сакатлък! Новият автобус на Спартак забърса колата на съпругата на Илиан Илиев

  • 26 юли 2026 | 21:44
  • 13464
  • 14

Новият автобус на Спартак (Варна), който беше представен вчера и който е подарен на клуба от феновете на "соколите", участва в леко ПТП, предаде репортер на Sportal.bg.

Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та
Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та

Белята се случи на паркинга на стадиона на Черно море след успеха с 3:0 на тима на Гьоко Хаджиевски. В опит да маневрира шофьорът на спартаклии удари бял "Мерцедес".

Грънчов: Бяхме сигурни, че ще ги бием категорично
Грънчов: Бяхме сигурни, че ще ги бием категорично

Всичко се случи пред очите на зяпачи, а впоследствие се оказа, че закаченият автомобил е на съпругата на наставника на "моряците" Илиан Илиев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Локомотив (Пловдив) пребори Септември с късен гол и румънски герой

Локомотив (Пловдив) пребори Септември с късен гол и румънски герой

  • 26 юли 2026 | 23:09
  • 16608
  • 36
Грънчов: Бяхме сигурни, че ще ги бием категорично

Грънчов: Бяхме сигурни, че ще ги бием категорично

  • 26 юли 2026 | 21:10
  • 1198
  • 5
Албанци победиха Крумовград

Албанци победиха Крумовград

  • 26 юли 2026 | 20:52
  • 1051
  • 0
Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та

Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та

  • 26 юли 2026 | 20:50
  • 40768
  • 247
Девет гола в Троян! Домакините биха Партизан

Девет гола в Троян! Домакините биха Партизан

  • 26 юли 2026 | 20:13
  • 1664
  • 0
Подобрения по "Тича"

Подобрения по "Тича"

  • 26 юли 2026 | 19:34
  • 1509
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) пребори Септември с късен гол и румънски герой

Локомотив (Пловдив) пребори Септември с късен гол и румънски герой

  • 26 юли 2026 | 23:09
  • 16608
  • 36
Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та

Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та

  • 26 юли 2026 | 20:50
  • 40768
  • 247
Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

Реал Мадрид не спира да харчи, от "Сантиаго Бернабеу" договориха нова сделка за 120 милиона

  • 26 юли 2026 | 18:48
  • 30430
  • 39
Перфектен Саръбоюков загря за Европейското с второ злато и рекорден скок

Перфектен Саръбоюков загря за Европейското с второ злато и рекорден скок

  • 26 юли 2026 | 19:19
  • 12974
  • 8
Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

Никола Цолов със силно състезание и точки в Унгария

  • 26 юли 2026 | 13:29
  • 38183
  • 27
Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

Макларън се завърна, триумф на Ландо Норис в Унгария

  • 26 юли 2026 | 17:44
  • 23434
  • 9