Сакатлък! Новият автобус на Спартак забърса колата на съпругата на Илиан Илиев

Новият автобус на Спартак (Варна), който беше представен вчера и който е подарен на клуба от феновете на "соколите", участва в леко ПТП, предаде репортер на Sportal.bg.

Спартак разби Черно море, "соколите" с първи успех на "Тича" от 1993-та

Белята се случи на паркинга на стадиона на Черно море след успеха с 3:0 на тима на Гьоко Хаджиевски. В опит да маневрира шофьорът на спартаклии удари бял "Мерцедес".

Грънчов: Бяхме сигурни, че ще ги бием категорично

Всичко се случи пред очите на зяпачи, а впоследствие се оказа, че закаченият автомобил е на съпругата на наставника на "моряците" Илиан Илиев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google