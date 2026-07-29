Славният Бате Биско стана на 92

Една от най-колоритните личности на варненския футбол – Бисер Димитров, по-известен като Бате Биско, днес празнува своя 92-ри рожден ден. Доайенът на футболна Варна защитава цветовете на Спартак (Варна) в периода 1955 – 1964 г., като записва впечатляващите 224 мача в "А" група в рамките на десет сезона. Неуморимият десен защитник печели бронзовите медали със „соколите“ през 1955 г., а през 1961 г. достига финал за Купата на България.

Бисер Димитров е част и от един от най-паметните европейски двубои в историята на клуба – срещу Рапид (Виена) за КНК. Варненци завършват 0:0 във Виена, но в реванша отстъпват с 2:5. По онова време австрийският тим е воден от една от големите звезди на европейския футбол – Герхард Ханапи.

Пред Sportal.bg рожденикът си спомни с вълнение за годините в Спартак: "Горд съм, че през тези години играх за един от най-добрите провинциални отбори в страната – Спартак. Имахме много добри футболисти, начело с капитана ни Илия Кирчев. По това време имаше много силни софийски клубове – ЦДНА, безспорният шампион, Ударник, ВВС, Локомотив и Торпедо. Дори си спомням, че когато гостувахме на софийските отбори, шпикерът по радиоуредбата казваше: "Скъпи приятели на футбола, днес в София ни гостува един от най-техничните провинциални отбори – Спартак Варна". И до днес тези спомени ме връщат назад и ме крепят. Това бяха едни от най-хубавите години в живота ми".

Честит 92-ри рожден ден на Бисер Димитров – Бате Биско! Пожелаваме му здраве, дълголетие и още много поводи за гордост, а спомените за славните години със "соколите" да продължават да вдъхновяват поколенията във варненския футбол.



Пламен Трендафилов

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