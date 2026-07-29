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Левски не се е отказал от привличането на нов нападател

  • 29 юли 2026 | 10:07
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Левски може да продължи със селекцията при успешно представяне в европейските клубни турнири. Ако „сините“ си гарантират двубои поне до края на годината, ръководството планира да привлече не само централен защитник, но и нов нападател за старши треньора Хулио Веласкес, пише “Тема спорт”. Срещите от основната фаза на Шампионската лига и Лига Европа продължават и през януари.

Само Веласкес не е отпадал след 1:0 у дома за Левски
Само Веласкес не е отпадал след 1:0 у дома за Левски

В момента испанският специалист разполага с двама типични централни нападатели - Мустафа Сангаре и Хуан Переа. Веласкес обаче нерядко предпочита схема с фалшива деветка, като в тази роля може да използва новото попълнение Рейналдо и Евертон Бала.

След края на миналия сезон Левски стартира преговори за 21-годишния французин Муса Сумано, който е собственост на изпадналия от нидерландския елит НАК Бреда. Столичани са били готови да платят около един милион евро за 185-сантиметровия нападател, но предложението им е било отхвърлено. Впоследствие разговорите между двете страни са стигнали до задънена улица.

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